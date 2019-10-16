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TİKA'dan Gazze'ye ilaç yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Gazze'deki hastanelere ilaç yardımında bulundu.

16.10.2019 16:13TİKA'dan Gazze'ye ilaç yardımı
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Gazze'deki hastanelere ilaç yardımında bulundu.
TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, bölgedeki mevcut ilaç sıkıntısı nedeniyle TİKA'ya iletilen talep üzerine Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelere, ilaç desteği sağlandığı belirtildi.
Açıklamada, tıbbi yardımın kalp ve sindirim ilaçları başta olmak üzere 7 farklı ilaç türünü kapsadığı ifade edildi.
Abluka altındaki Gazze'de, uzun zamandır sağlık sektöründe ilaç ve tıbbi malzeme sıkıntısı yaşanıyor.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığına göre, depolardaki temel ilaçların yüzde 50'si, tıbbi malzemelerin yüzde 25'i, kan bankalarının ise yüzde 60'ı tükendi.

Gazze, Güncel

Kaynak: AA

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