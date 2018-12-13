Tika'dan Gine Bissau ve Senegalli Doktorlara Eğitim

13 Aralık 2018 Perşembe 12:14



13 Aralık 2018 Perşembe 12:14

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Sağlık Bakanlığı iş birliğinde Gine Bissau ve Senegal'den gelen doktorlar için eğitim programı düzenlendi.TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Afrika ülkeleri Gine Bissau ve Senegal ile Türkiye arasında sağlık alanında iş birliğinin geliştirilmesi kapsamında, bu iki ülkeden gelen 9 doktora, fizyoterapi ve protez alanlarında Ankara'da eğitim verildi.Başkanlık, daha önce Gine Bissau Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi ile Dakar Ulusal Ortopedi Ekipmanları Merkezinin tadilat çalışmalarının tamamlayarak ekipman desteğinde bulunmuştu. Bu projenin devamı niteliğinde gerçekleştirilen eğitim programı kapsamında, Gine Bissau ve Senegal'deki merkezlerde çalışan uzmanlar, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi ev sahipliğinde fizik tedavi ve rehabilitasyon ile serebral palsi (beyin felci) öncelikli olmak üzere nöroloji temelli fiziksel yetersizlikler, protez ve ortez alanlarında Türkiye'de yapılan uygulamaları inceledi."Edindiğimiz bilgi ve tecrübeyi meslektaşlarımızla paylaşacağız"Eğitimlerini başarıyla tamamlayan doktorlara sertifikaları düzenlenen törenle verildi. Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde (GATA) düzenlenen törene, Hastane Yöneticisi Prof. Dr. Mehmet Ali Gülçelik, Sağlık Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Dairesi Başkanı Azmi Ekmen, TİKA yetkilileri ve doktorlar katıldı.Törende, Senegal heyeti adına söz alan Alioune Diop verilen eğitimin, fizyoterapi ve protez alanlarındaki uygulamalara yönelik yeni teknikler hakkında bilgi sahibi olmalarına büyük katkı sağladığını ifade etti.Diop, "Sağlık alanında ülkelerimiz arasındaki iş birliğinin önümüzdeki dönemde de devam etmesini arzu ediyoruz. Türkiye'de verilen eğitimde edindiğimiz bilgi ve tecrübeyi ülkemizdeki meslektaşlarımızla da paylaşacağız." ifadesini kullandı.Programın ardından TİKA'yı ziyaret eden doktorlar, Başkanlığın faaliyet gösterdiği ülkeler, çalışma alanları ve bölgedeki sağlık projeleri hakkında bilgi aldı. Uzmanlar, eğitim vasıtasıyla kendilerine verilen destek için Türkiye, TİKA ve GATA'ya teşekkür etti.