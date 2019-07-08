08.07.2019 12:31
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TİKA'dan Gine Hayvancılık Bakanlığı uzmanlarına eğitim

TİKA

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) koordinasyonunda İstanbul'a gelen Gine Hayvancılık Bakanlığı uzmanlarına Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü uzmanlarınca "mezbaha yönetimi" eğitimi verildi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) koordinasyonunda İstanbul'a gelen Gine Hayvancılık Bakanlığı uzmanlarına Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü uzmanlarınca "mezbaha yönetimi" eğitimi verildi.
TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, mezbaha yönetimi konusunda eğitim almak üzere Gine'den Türkiye'ye gelen Gine Hayvancılık Bakanlığı uzmanlarına mezbaha işletilmesi, denetlenmesi ve atık yönetimi konusunda eğitim düzenlendi.
İstanbul Arnavutköy ilçesindeki Çekmece Et Kesimhanesi'nde verilen eğitimin ardından Sarıyer'deki market ve kasaplarda uygulamalı denetimler yapıldı.
Eğitim programı sonunda uzmanlara TİKA tarafından Atatürk Arboretumu ve İstanbul'daki tarihi yerleri kapsayan kültür gezisi düzenlendi.
Kaynak: AA
İstanbul, Gine, Güncel

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