02.07.2019 10:04
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TİKA'dan Gürcü kamu görevlilerine eğitim desteği

TİKA

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) desteğiyle Gürcistan Stratejik Analiz Merkezi (GSAC) işbirliğinde 6 yıldır devam eden Mustafa Kemal Atatürk Liderlik Eğitimi Programı'nın bu yılki mezunları sertifikalarını aldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) desteğiyle Gürcistan Stratejik Analiz Merkezi (GSAC) işbirliğinde 6 yıldır devam eden Mustafa Kemal Atatürk Liderlik Eğitimi Programı'nın bu yılki mezunları sertifikalarını aldı.

2013 yılından beri başarıyla gerçekleştirilen Gürcistan Genç Kamu Görevlileri Eğitim Programının Sertifika törenine Türkiye Cumhuriyeti Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, program eğitimcileri, kursiyerler ve TİKA yetkilileri katıldı.

Gürcistan Stratejik Analiz Merkezi (GSAC) tarafından icra edilen ve yüksek talep gören eğitim programı çerçevesinde, 2018-2019 yılı eğitim dönemi için; kamu görevlileri, sivil toplum temsilcileri, genç araştırmacı ve gazetecilerden oluşan 169 kişi mezun olarak sertifikalarını aldı.

TİKA tarafından gerçekleştirilen proje ile dost ve komşu ülke Gürcistan'ın kamu görevlilerinin eğitilmesine, kamu ile medya sektörünün çeşitli kademelerinde görev yapan Gürcü gençlere Türkiye hakkında doğru ve güvenilir bilgilerin aktarılması hedefleniyor. - ANKARA
Kaynak: İHA
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