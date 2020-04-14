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TİKA'dan Irak'ta 4 bin aileye gıda yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Irak Kızılayı ve Irak Türkmen Cephesi iş birliğinde 2 bini Erbil ve 2 bini de Kerkük'te olmak üzere toplam 4 bin ihtiyaç sahibi aileye yardım kolileri ulaştırıldı.

14.04.2020 16:09 | Son Güncelleme: 14.04.2020 16:13
TİKA'dan Irak'ta 4 bin aileye gıda yardımı
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Irak Kızılayı ve Irak Türkmen Cephesi iş birliğinde 2 bini Erbil ve 2 bini de Kerkük 'te olmak üzere toplam 4 bin ihtiyaç sahibi aileye yardım kolileri ulaştırıldı.

TİKA, Irak'ta geçen ay uygulamaya konan sokağa çıkma yasağı sebebiyle çoğunluğu günlük ücret karşılığı çalışan ve işlerine gidemedikleri için zor şartlar altında yaşamlarını sürdüren Kerkük ve Erbil'deki 4 bin aileye gıda yardımı ulaştırdı. ITC Kerkük İl Başkanı Hişam Bayraktar, "Dünyanın yaşadığı bu kriz günlerinde Türkiye ve TİKA, sadece Irak'a değil tüm dünyaya yardım elini uzatıyor. Daha önce Kerkük'te yapmış olduğu birçok yardımın yanında bugün de gerçekten çok zor durumda olan insanların yardımına yine Türkiye, yine TİKA koşmuştur" ifadelerini kullandı.

Irak Kızılayı Erbil Şube Başkanı Havri İhsan Sadık ise, "Irak Kızılayı olarak TİKA'ya şükranlarımızı sunuyoruz. TİKA her zaman olduğu gibi bugün de ülkede görülen korona virüsünden dolayı evlerinden çıkamayan ailelere yardım etmiştir. Bu da iki ülkenin yakınlığını ve samimiyetini göstermektedir" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Kerkük, Erbil, Irak, Güncel
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