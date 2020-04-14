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TİKA'dan Irak'ta sokağa çıkma yasağından etkilenen ihtiyaç sahibi Türkmenlere yardım

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Irak'ın Kerkük kentinde ihtiyaç sahibi 2 bin Türkmen aileye gıda kolisi dağıttı.

14.04.2020 15:05 | Son Güncelleme: 14.04.2020 15:08
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Irak 'ın Kerkük kentinde ihtiyaç sahibi 2 bin Türkmen aileye gıda kolisi dağıttı.
Irak Türkmen Cephesi Kerkük il Başkanı Hişam Bayraktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TİKA'nın Kerkük'te ihtiyaç sahibi 2 bin aileye gıda yardımı yaptığını söyledi.
Bayraktar, bu yardımlardan en çok Kovid-19 ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağından etkilenen geliri düşük ailelerin faydalandığını aktardı.
Gıda koli yardımının Kerkük kent merkezi ve kente bağlı köy ile kasabalardaki ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığı bilgisini veren Bayraktar, Türkiye ve TİKA'ya teşekkür etti.
Yardımlardan faydalanan İhsan Saraçoğlu da Irak halkı ve Türkmenleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan Türkiye'ye ve yardım kuruluşlarına teşekkürlerini iletti. TİKA’dan Irak’ta sokağa çıkma yasağından etkilenen ihtiyaç sahibi Türkmenlere yardım

Kaynak: AA

Etiketler: Kerkük, Irak, Güncel
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