Haberler » Güncel » TİKA'dan İsrail'in son Gazze saldırısında zarar gören 1100 aileye yardım - Haber

TİKA'dan İsrail'in son Gazze saldırısında zarar gören 1100 aileye yardım

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: TİKA tarafından gönderilen gıda kolileri, yataklar, mutfak tüplerinin araçlara yüklenmesi TİKA tarafından gönderilen yardım malzemelerinin ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine getirilmesi İsrail saldırısında evi yıkılan Hammad Ebu Şebab ile röportaj Yardım dağıtılan...

28.11.2019 21:04 | Son Güncelleme: 28.11.2019 21:09
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
TİKA tarafından gönderilen gıda kolileri, yataklar, mutfak tüplerinin araçlara yüklenmesi
TİKA tarafından gönderilen yardım malzemelerinin ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine getirilmesi
saldırısında evi yıkılan Hammad Ebu Şebab ile röportaj
Yardım dağıtılan evlerdeki çocukların yatakları taşıması
Sevarika ailesinin hayatta kalan en yaşlı üyesi Silmiyye es-Sevarika ile röportaj
Türk bayrakları taşıyan Filistinli çocuklar
TİKA'nın yardım ettiği Filistinlilerden Muhammed es-Sirf ile röportaj
Filistinli çocukların yardım malzemelerini evlere taşıması Türkiye İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), İsrail'in Şeridi'ne düzenlediği son saldırılardan etkilenen Filistinli 1100 aileye yardım paketi dağıttı.
TİKA, Gazze'deki Filistin Sosyal Kalkınma Bakanlığının iş birliğinde 1100 aileye 500 gıda kolisi, 500 yastık, 500 yatak, 300 çanta mutfak malzemesi, 300 mutfak tüpü ve 300 ocak dağıtımı gerçekleştirdi.
TİKA İsrail'in son saldırılarında 9 ferdini kaybeden Sevarika ailesini unutmadı
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği son saldırılarda 5'i çocuk 2'si kadın 9 ferdini kaybeden Sevarika ailesi de unutulmadı.
Sevarika ailesinin hayatta kalan en yaşlı üyesi Silmiyye es-Sevarika (76), AA muhabirine yaptığı açıklamada, TİKA'nın yaptığı yardımlardan duydukları memnuniyeti ifade etti.
İsrail saldırısında evi yıkılan Hammad Ebu Şebab (70) ailesiyle birlikte artık bir konteynerde yaşamak zorunda kaldıklarını söyledi.
TİKA'nın yardım ettiği Filistinlilerden Muhammed es-Sirfi ise, "Ailemin temel ihtiyaçlarını karşılamak için dahi param yok. Çocuklarım hala kahvaltı bile yapamadılar. Okula gönderirken ceplerine harçlık koyamıyorum." diye konuştu.
TİKA'dan İsrail'in son Gazze saldırısında zarar gören 1100 aileye yardım

İsrail, Gazze, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
21:30 Tribünler boş kaldı
21:30 Avcı'dan rotasyon
21:30 Lens ve Atiba tribünde
21:30 Ukrayna Sinema Günleri başladı
21:29 Somali'deki Türk askeri eğitim merkezi üçüncü mezunlarını verdi
21:11 Soyguncu kılığına girip eski sevgilisine ateş açtı!
21:04 Tevfik Göksu'dan İBB yönetiminin su zammı teklifine tepki: Seçimde siz İstanbulluları kandırdınız mı?
20:44 İzmir'de Alevi vatandaşların evlerine yazılan çirkin ifadelerle ilgili soruşturma başlatıldı
20:41 Seyir halindeki minibüs alev topuna döndü, 9 öğrenci son anda kurtuldu
19:46 215 bin liraya aldığı sıfır araba boyalı çıktı!
19:18 Instagram çöktü! Keşfet çalışmıyor, akış yenilenmiyor
12:14 İki gün boyunca köpeğini aradı, kavuşunca gözyaşlarına boğuldu
11:21 'Sahte peygamber'in cenazesine damga vuran görüntü! Bir anda titremeye başladı
08:05 Bahçeli'den HDP'ye sert sözler: Dönüp dolaşacakları yer Kandil'in mağara kovuklarıdır
28.11.2019 21:32:45