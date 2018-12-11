Tika'dan Kabil Üniversitesine Gençlik Parkı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) Kabil
Üniversitesinde yapılan Yunus Emre Gençlik Parkı
hizmete açıldı.
Kabil Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) de desteğiyle düzenlenen açılış törenine, Türkiye
'nin Kabil Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul, Kabil Üniversitesi Rektörü Prof. Hamidullah Faruki, TİKA Orta Asya
ve Kafkaslar Dairesi Başkanı Dr. Ali Özgün Öztürk
, Afganistan
'daki Türk Görev Komutanı Tuğgeneral Yaşar
Dilber, Kabil Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Abdullah Yeğin
ve öğrenciler katıldı.
Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Ertuğrul, konuşmasında, Türk ve Afgan halkının, din, dil, kültür gibi ortak değerlerinden bahsederek, her iki ülkenin benzersiz dostluğu ve kardeşliğinin asırlardır devam ettiğini belirtti.
Taliban rejiminin devrilmesinin ardından Türkiye'nin Afganistan'a birçok alanda yardım yaptığını dile getiren Ertuğrul, yardım faaliyetlerinin, özellikle ülkenin kalkınmasına yönelik iş birliklerinin Afgan halkı istediği sürece devam edeceğini vurguladı.
Büyükelçi Ertuğrul, "Türkiye olarak, Afganistan'da eğitim alanındaki yardımlarımıza ağırlık veriyoruz. Bunun temel nedeni de ilerlemek isteyen toplumlar evvela eğitim seviyesi ve kalitesini geliştirmelidir. Ayrıca kadınların eğitimine ağırlık verilmesinin ön planda olması gerekiyor." diye konuştu.
Kabil Üniversitesi Rektörü ve Afganistan İslam Cumhuriyeti Yükseköğretim Bakanlığı Baş Müşaviri Faruki de Türkiye ile Afganistan halklarının çok eskilere dayanan dostluk ve kardeşlik bağına sahip olduğunu söyledi.
Türkiye'nin bugüne kadar eğitimden sağlığa, ekonomik altyapıların geliştirilmesinden Afgan askerinin kapasite gelişimine kadar birçok alanda projeyi hayata geçirdiğini belirterek Faruki, bu iyi niyetli yardım ve iş birlikleri için Türkiye'ye teşekkür etti.
Faruki, Türk halkının, Afganların, Türkiye'nin kurtuluş mücadelesinde yaptığı yardımları unutmadığını dile getirerek, Afgan halkının da Türkiye devleti ve halkının zor dönemlerde kendilerine yaptığı yardımları, özellikle Türk askerlerinin diğer uluslararası kuvvetlerin yanında canları pahasına ülkesinin huzura kavuşması için verdiği mücadeleyi asla unutmayacağını kaydetti.
TİKA Orta Asya ve Kafkaslar Dairesi Başkanı Öztürk ise TİKA'nın Afganistan'daki ve dünyadaki faaliyetleri ile ilgili bilgi vererek, TİKA'nın Afganistan'da yükseköğretim alanında da birçok projeyi hayata geçirdiğini ifade etti.
İki ülkenin dostluk ve kardeşlik bağlarının güçlenmesi için benzer proje ve faaliyetlerin yapılmasına devam edileceğini dile getiren Öztürk, "Türk ve Afgan halkları tarih boyunca birliğini, kardeşliğini ve dostluğunu korumuştur. Biz de bu dostluk ve kardeşliği arttırarak devam ettireceğiz." dedi.
Konuşmaların ardından fidan dikimi ve kurdele kesilerek parkın açılışı yapıldı.
TİKA tarafından Kabil Üniversitesinde 7 bin 200 metrekare alanda yapılan Yunus Emre Gençlik Parkı'nda 2 adet kamelya, doğal taşlarla döşeli yürüyüş alanı, voleybol
ve basketbol
sahası, açık hava çok amaçlı spor sahası ve yeşil alanları bulunuyor.
Türkiye,Gençlik Parkı,Kabil
11 Aralık 2018 Salı 09:16