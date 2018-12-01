Tika'dan Karadağ'a Eğitim Desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA), Karadağ
'ın Rozaje şehrindeki Rozaje 30 Eylül
Fen Lisesi'ne donanım desteğinde bulunuldu.
TİKA'dan yapılan açıklamada, ülkede öğrenci ve öğretmenlerin modern ve kaliteli bir eğitim ortamına kavuşmaları için önemli katkılar sağlanmaya devam edildiği belirtildi.
Açıklamada, "Rozaje 30 Eylül Fen Lisesi Donanımı Projesi" kapsamında okulun Türkçe, matematik, kimya, psikoloji, felsefe, edebiyat, tarih ve coğrafya sınıfları olmak üzere toplam 8 sınıf için akıllı tahta sistemleri ile 8 dizüstü bilgisayar temini yapıldığı ifade edildi.
Nüfusunun yüzde 95'ini Müslüman Boşnak ve Arnavutların oluşturduğu Rozaje şehrindeki okulda 470 öğrencinin eğitim gördüğü bildirilen açıklamada, öğrencilerin yabancı seçmeli ders olarak Türkçe öğrendikleri vurgulandı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Okul Müdürü
Fejzo Muric, okuldaki eğitim seviyesini üst düzeye çıkaracak bu donanım desteğinin çok büyük bir yardım olduğuna işaret ederek, "Bu yardımdan dolayı Türk milletine ve TİKA'ya teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.
Eylül,Karadağ
01 Aralık 2018 Cumartesi 16:06