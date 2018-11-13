Tika'dan Karadağ'da Eğitim Altyapısına Destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Karadağ
'ın başkenti Podgorica'daki Dinosa 29 Kasım İlköğretim Okulunun kapsamlı tadilatı gerçekleştirildi.
TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, Karadağ Eğitim Bakanlığı ile iş birliğinde tamamlanan proje kapsamında, 1960 yılında inşa edilen ve 2000 yılında eklenen yeni bina ile mevcut halini alan okulun tadilatı yapıldı.
Proje kapsamında, dış cephe ve iç mekan izolasyonu, boya badana işleri, eski çatı konstrüksiyonunun değiştirilerek yeni çatı yapılması, tüm ıslak hacimlerin yenilenmesi, kapı ve pencere doğramalarının değiştirilmesi, zemin döşemelerinin yenilenmesi gibi tadilat işlemleri yapıldı. Okul Müdürü
Ajsa Djokaj, Türk milletine ve TİKA'ya teşekkür ederek 30 kişilik eğitim ve yönetim personeli ile 180 öğrenciye eğitim veren okulun büyük bir kısmının 20 yıldan fazla süredir tadilat görmediğini ve bu nedenle projenin büyük önem arz ettiğini vurguladı.
Açıklamada ayrıca Karadağ'da öğrenci ve öğretmenlerin çağın gereksinimlerine uygun, modern ve kaliteli bir eğitim ortamına kavuşmasını amaçlayan TİKA'nın, Karadağ eğitiminin modernizasyonuna da katkı sağladığı ifade edildi.
Karadağ