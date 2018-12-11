Tika'dan Karadağ Türkiye Mezunları Derneğine Destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Karadağ Türkiye
Mezunları Derneğine (MASAT) donanım desteği sağlandı.
TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, MASAT'ın başkent Podgorica'daki ofisine bilgisayar, toplantı masaları ve ofis sandalyeleri gibi ekipman desteği sağlandığı ifade edildi.
MASAT ofisi, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB
) Başkanı Abdullah Eren
, TİKA Podgorica Koordinatörü Enver Resuloğulları ve diğer konukların katılımıyla geçen hafta açılmıştı.
Açılışın ardından düzenlenen Türkiye Mezunları Buluşması'na YTB Başkanı Eren, TBMM Dışişleri Komisyonu
Başkanı Volkan Bozkır
, Karadağ Meclisi Uluslararası İlişkiler ve Diaspora Komisyonu Başkanı Andrija Nikolic, Türkiye'nin Podgorica Büyükelçisi Serhat Galip, Karadağ İslam Birliği
Başkanı Rifat Fejzic ile Türkiye ve Karadağ'dan milletvekilleri, TİKA yetkilileri ve Türkiye mezunları katılmıştı.
Karadağ,Türkiye
11 Aralık 2018 Salı 15:47