Tika'dan Kazak Medya Mensuplarına Tanıtım Programı

16 Aralık 2018 Pazar 11:30



16 Aralık 2018 Pazar 11:30

Dışişleri Bakanlığı ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) iş birliğinde Kazakistan'dan gelen medya mensuplarına basın tanıtım programı düzenlendi.TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanlığı ve TİKA iş birliğinde, Türkiye ile Kazakistan diplomatik ilişkilerinin 27'nci yıl dönümü nedeniyle Kazak medya mensuplarına basın tanıtım programı organize edildi.Programa Kazakistan'ın önde gelen gazete, televizyon kanalları ve haber ajansları mensuplarından oluşan heyet katıldı.Türkiye ve Kazakistan arasındaki ilişkilerin basın sektöründe de geliştirilmesi ile Türkiye'nin yatırım imkanlarının, tarihi ve kültürel potansiyelinin tanıtımının amaçlandığı program çerçevesinde Kazak basın heyeti, Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Genel Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü, Anadolu Ajansı (AA), TRT stüdyoları ve TİKA'yı ziyaret etti.TİKA'yı giden heyeti, TİKA Orta Asya ve Kafkaslar Dairesi Başkanı Dr. Ali Özgün Öztürk kabul etti.TİKA'nın proje ve faaliyetlerine ilişkin heyete bilgi veren Öztürk, kurumun Orta Asya, Balkanlar, Afrika, Doğu Asya ve Latin Amerika gibi farklı coğrafyalarda proje ve faaliyetlerini sürdürdüğünü anlattı.Ali Özgün Öztürk, "TİKA olarak projelerimizi gerçekleştirirken bölgesel ihtiyaçları ve iş birliği yapılan ülkenin kalkınma hedeflerini dikkate alıyoruz. Sağlıktan eğitime, turizmden tarıma, teknik iş birliğinden kültüre kadar hayatın her alanında proje ve faaliyetler yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.Kazakistan Devlet Televizyonu temsilcisi Albina Aşim ise TİKA'nın Kazakistan'da yürüttüğü projeleri ilgiyle izlediklerini belirtti.Aşim, "TİKA'nın desteği ile gerçekleşen basın tanıtım programı vesilesiyle kardeş ülke olarak gördüğümüz Türkiye'de olmaktan ve basın alanında gerçekleştirilen kurumsal iş birliğinden memnuniyet duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.