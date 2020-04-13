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TİKA'dan Kırgızistan'da gıda yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), ihtiyaç sahibi Kırgızlara dağıtılmak üzere gıda yardımında bulundu.

13.04.2020 13:42 | Son Güncelleme: 13.04.2020 13:42
TİKA'dan Kırgızistan'da gıda yardımı
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), ihtiyaç sahibi Kırgızlara dağıtılmak üzere gıda yardımında bulundu.
TİKA Bişkek Program Koordinatörlüğü, makarna, ayçiçek yağı, pirinç, salça, süt tozu, çay, ve şeker gibi temel gıda maddelerinden oluşan 400 yardım kolisini muhtaç ailelere dağıtılmak üzere Kırgız Kızılayına teslim etti.
Kırgız Kızılayının çalışanları ve gönüllüleri için de tulum, gözlük, eldiven ve dezenfektandan oluşan koruyucu hijyen malzemesi desteğinde bulunuldu.
TİKA'nın yardımını teslim alan Kırgız Kızılayı Başkan Yardımcısı Çingiz Jakıpov, Türk halkına ve TİKA'ya minnettar olduklarını belirtti.
Program Koordinatörü Ali Muslu da Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelesini vermekle birlikte kardeş ve dost ülkelere yardım elini uzattığını vurguladı.
Muslu, "TİKA olarak, Kovid-19 ile mücadele kapsamında insani yardımları sağlıyoruz. Kırgızistan 'da olağanüstü hal ve sokağa çıkma yasağı var. Dolayısıyla ihtiyaç sahibi ve sürekli yardıma ihtiyaç duyan dul kadınlara, engellilere 400 gıda yardımı ve kişisel korunmaya yönelik malzemeleri dağıtılmak üzere Kırgız Kızılayına teslim ettik." diye konuştu.
Olağanüstü hal ve 20.00 - 07.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanan Kırgızistan'da Kovid-19 vaka sayısı 419'a çıkarken, 67'si iyileşti ve 5 kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Kırgızistan, Güncel
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