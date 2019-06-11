TİKA'dan Kırgızistan yargısına tadilat desteği

Kaynak: AA

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA) yenilediği Kırgızistan Yüksek Mahkemesi bünyesindeki Anayasa Odası'nın duruşma salonu ve kütüphanesi törenle açıldı.Yüksek Mahkeme Anayasa Odası binasında düzenlenen açılışa, Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Dosalı Esenaliyev, Yüksek Mahkeme Başkanı Gulbara Kaliyeva, Anayasa Odası Başkanı Erkinbek Mamırov, Adalet Bakanı Marat Djamankulov, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği Müsteşarı Yekta Kamil Noyan, Eğitim Müşaviri Recep Sula, Din Hizmetleri Müşaviri Şemsettin Ünal, Kültür ve Tanıtma Müşaviri Nuri Şimşekler, TİKA Bişkek Program Koordinatörü Ali Muslu ve hakimler katıldı.TİKA, 78 yıl önce inşa edilen tarihi binada 23 yıldır elden geçirilmeyen duruşma salonunda masa, sandalye, kürsü, misafir koltuklarının yanı sıra kütüphaneyi yenileyerek bilgisayar ve mobilya ile donattı.Kurdele kesiminin ardından konuşan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Esenaliyev, devletin varlığında anayasa odasının öneminin altını çizerek, "Duruşma salonu ve kütüphanenin tadilatı anayasa odasının faaliyeti açısından çok önemlidir. Böylece hakimlerin çalışmasına güzel bir imkan sağlanmış oldu. Duruşma salonunun yeni mimarisi aslına uygun ve güzel yapılmıştır. Ülkemizde gerekli ve güzel projeleri hayata geçiren TİKA Bişkek Koordinatörlüğüne ve destek veren Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliğine teşekkürlerimizi iletmek istiyorum." dedi.Anayasa Odası Başkanı Mamırov da TİKA ile iş birliği faaliyetlerini sürdürmeyi arzuladıklarını ifade ederek, "TİKA, bugün açılışını yaptığımız duruşma salonu ve kütüphanenin yenilenmesine 96 bin 500 dolar harcadı. Bu mekanların tadilatını biz de yapabilirdik. Lakin, bu tadilat ne kadar zaman sürecekti? Buna cevap vermek zor. Bu büyük meblağı biz kaldıramazdık. Bunun için TİKA'ya ve TİKA Bişkek Program Koordinatörüne çok teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.Duruşma salonu ve kütüphanenin yenilenmesi için TİKA'ya başvurduklarını anlatan Anayasa Odası Başkanı Mamırov, duruşma salonun durumunun vatandaşların yargı kuvvetine bakışını değiştireceğine inandığını kaydetti.Anayasanın ülkelerin ana nizamı olduğunu vurgulayan Muslu ise TİKA'nın Kırgızistan'da devlet kurumlarıyla geliştirdiği birçok projeyi hayata geçirmek için iş birliği içinde olduklarını belirtti.Türkiye'nin Kırgızistan'ı ilk tanıyan ülke olduğunu ve TİKA'nın yurt dışında ilk ofisinin Kırgızistan'da açtığını anlatan Muslu, "Bu projeyi, iki halkın yakınlaşması ve gelecekteki ilişkilerin devamı için Anayasa Odası ile birlikte geliştirdik. Kırgızistan ve Türkiye arasında bu tür ilişkilerin artarak devam etmesini arzu ediyoruz. Kırgızistan, Türkiye için ve Türk halkı için önemli bir yer tutmaktadır. Burasını, Türk halkı Kırgız halkına hediye etti. Bu bizim için anayasaya olan değerin nişanesidir." diye konuştu.Adalet Bakanı Djamankulov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TİKA'nın teknik yardım kapsamında Anayasa Odası'ndaki duruşma salonunu ve kütüphaneyi yenileyerek son teknoloji ile donattığını gördüklerini belirterek, "Her hukuk organı gibi anayasa odası da çalışmalarını çeşitli bilimsel eserleriyle gerçekleştiriyor. Böylelikle, kütüphanenin yenilenmesi ve donatılması hakimlerin adaletli ve kalite kararlar çıkarmasına neden olacaktır. Anayasa Odası hakimleri ve personeli için sağlanan çalışma ortamı ve imkanı kuşkusuz, hukuk devletin kurulmasında önemli bir adım olacaktır. Bizi bu çok sevindirdi. Adalet Bakanı olarak, TİKA'ya kendi inisiyatiflerimizi sunacağız. İnşallah, bizim de TİKA ile iş birliğimiz olacaktır." ifadelerini kullandı.