TİKA'dan Kosova'da iftar

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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Kosova'nın başkenti Priştine'de iftar verildi.Priştine'deki bir otelde düzenlenen etkinliği Kosova Birinci Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Behgjet Pacolli, Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar, bakanlar, milletvekilleri, siyasi parti başkanları, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.Pacolli, burada yaptığı konuşmada, TİKA'nın Kosova'daki çalışmalarına övgülerde bulundu.TİKA'nın Kosova'da 2004 yılından bu yana eğitimden sağlığa, kültürden tarıma ve bir çok alanda yaklaşık 700 proje gerçekleştirdiğini belirten Pacolli, "Türkiye'nin, Kosova'nın uluslararası alandaki istikrarı, gelişimi ve tanıtımı için verdiği destek ile ülkemizin Avrupa-Atlantik entegrasyonu yolculuğunu kolaylaştıracak yardımlarından dolayı Kosova Cumhuriyeti olarak minnettarlığımızı ifade ediyoruz." diye konuştu.Büyükelçi Sakar ise, TİKA'nın son yıllarda Kosova'da gerçekleştirdiği faaliyetlere değinerek, kurumun gelecekte de farklı projelere devam edeceğini söyledi.TİKA'nın genç nüfuslu bir ülke olan Kosova'nın işsizlik sorununun çözümüne katkı sağlamak üzere mesleki eğitim projelerine de ağırlık vereceğini vurgulayan Sakar, "Doğacak bir bebekten ölümü bekleyen bir hastaya kadar hayatın tüm alanlarına ülkemizin bilgi ve tecrübesini taşıyarak Kosova halkının hayatına dokunan birçok çalışma yapan TİKA'mız, geçmişte olduğu gibi önümüzdeki dönem Kosova'nın yanında olmaya devam edecektir. Dostluk ve kardeşlik elini uzattığımız Türk insanının sevgisi, muhabbeti ve alın teri yüklü her bir çalışmamızın ve projemizin Kosova'ya, Kosova halkına ve Kosova'nın geleceğine katkı sağlamasını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.Kosovalı dostlarının FETÖ terör örgütüyle mücadele için bugüne kadar attığı adımları takdirle karşıladıklarına dikkati çeken Sakar, "Kosova'da hala varlığını sürdüren bu teröristlere karşı gerekli önlemleri daha fazla vakit kaybetmeden almaları için uyarmaya devam ediyoruz." dedi.