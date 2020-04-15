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TİKA'dan Kovid-19'la mücadele eden Lübnan'a tıbbi yardım

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Lübnan'a yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında tıbbi yardımda bulundu.

15.04.2020 21:05 | Son Güncelleme: 15.04.2020 21:08
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Lübnan 'a yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında tıbbi yardımda bulundu.
TİKA Beyrut Ofisi, Türkiye 'nin dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınına karşı sürdürdüğü tıbbi yardımları kapsamında Lübnan'ın başkenti Beyrut ve güneydeki Sayda kentinde sağlık hizmeti veren kuruluşlara tıbbi yardım malzemeleri temin etti.
Koruyucu tulum, yüz siperi, gözlük, N95 maske, cerrahi maske, eldiven, koruyucu çorap, tek kullanımlık kıyafet ve dezenfektan gibi malzemelerden oluşan yardımlar, ülkenin en köklü sivil toplum kuruluşlarından Makasid Cemiyeti bünyesinde Beyrut'ta faaliyet gösteren hastanelere ulaştırıldı.
TİKA ayrıca, ülkenin güneyindeki Sayda kentinde sağlık hizmeti veren İslami Sivil Savunma Kuruluşuna sterilizasyon makinesi, temassız ateş ölçer, koruyucu kıyafet, yüz siperi, gözlük, maske, eldiven ve sterilizasyon malzemesi desteğinde bulundu.
TİKA Beyrut Ofisi Koordinatörü Orhan Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin bir yandan tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınıyla mücadele ederken, diğer yandan da dost ve kardeş ülkelere yardım elini uzattığını belirtti.
Türkiye'nin gücü yettiğince az ya da çok diğer ülkelerin mücadelesine katkıda bulunduğunu vurgulayan Aydın, "Biz de TİKA olarak Lübnan'a her alanda olduğu gibi bu konuda da destek vermek ve dayanışma içinde olduğumuzu göstermek istedik. İş birliği faaliyetlerimize tüm alanlarda devam ediyoruz." dedi.
Lübnan hükümetinin Kovid-19 salgınına karşı 15 Mart'ta duyurduğu genel seferberlik kararı kapsamında ülkeye her türlü giriş-çıkışlar yasaklanmış, kamu ve özel sektörde faaliyetler durdurulmuştu.
Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'un ülkede ilk kez görüldüğü 21 Şubat'tan bu yana tespit edilen toplam vaka sayısını 658, yaşamını yitirenlerin sayısını ise 21 olarak açıklamıştı.
Hayatını kaybedenler arasında Lübnan'da yaşayan bir Türk vatandaşı da bulunuyor.
Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan, Kovid-19 salgınına büyük bir ekonomik krizin ortasında yakalandı.
Lübnan ekonomisinin 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en sıkıntılı dönemi yaşadığı ifade ediliyor. TİKA’dan Kovid-19’la mücadele eden Lübnan’a tıbbi yardım

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye, Beyrut, Lübnan, Güncel
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