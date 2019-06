TİKA'dan Kuzey Makedonya'da otizmli çocuklara destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te tadilat ve donanımı gerçekleştirilen Snejana kreşindeki otizm eğitim sınıfının açılış töreni düzenlendi.Törene, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, Kuzey Makedonya Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Gönül Bayraktar, Çayır Belediye Başkanı Visar Ganiu, TİKA Üsküp Koordinatörü Aytekin Ayden ve kreş müdürü Daniela Kostencova'nın yanı sıra bakanlık temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.Katılımcıların, TİKA'nın tadilat ve donanımını gerçekleştirdiği otizm eğitim sınıflarını gezdiği tören kapsamında, çocuklar Türkçe, Arnavutça ve Makedonca olmak üzere şiirler okudu, gösteriler düzenledi.Büyükelçi Kara, tören sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, TİKA'nın insana hizmet etme yolunda hızlıca ilerlediğini ifade ederek, farklı etnik sınıfları bir arada bulunduran bu okulda gerçekleştirilen projeden dolayı başkanlığa teşekkür etti.TİKA'nın dünya genelinde ciddi faaliyetler düzenlediğini dile getiren Kara, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bu da güçlü Türkiye'nin burada her an hazır olduğunun en güzel ifadesidir. Anlamlı olan burada otizmli çocuklara bir sınıfın yeniden inşa edilmesi ve bütün araç ve gereçlerin onların hizmetine sunulmuş olması, aynı zamanda buradaki çocuklarımızın her birine çeşitli oyuncakların dağıtılması. Çocuklarımızın yüzlerindeki bütün o gülümsemeyle onun karşılığını en güzel şeklinde almış bulunmaktayız."Ülkede herkese eşit birey olarak davrandıklarını ve ayırım yapmaksızın herkese yardım ettiklerini söyleyen Kara, "Türkiye olarak bizlerin her konuda, her türlü durumda yanlarında olacağımızı ifade etmek isterim." şeklinde konuştu.TİKA Üsküp Koordinatörü Ayden de söz konusu projenin, TİKA'nın bu ülkede gerçekleştirdiği en anlamlı projelerden biri olduğunu vurgulayarak, Çayır Belediyesinde bulunan kreşteki özel eğitime muhtaç çocukların daha iyi eğitilmeleri, sosyal hayata katılımları ve kendilerini geliştirmeleri adına bu projeyi hayata geçirdiklerini kaydetti.Ayden, "Kreş yönetimiyle ve diğer yetkililerle yaptığımız görüşmeler neticesinde kreşin bir bölümünün otizmli çocuklarımızın eğitim alacağı sınıflar olarak düzenlenmesi talep edilmişti. Bunun düzenlemesini yaptık, tadilatını gerçekleştirdik ve içerisini de bu çocuklarımızın kullanabilecekleri özel donanım malzemeleri, ekipmanlar, oyuncaklarla donattık." dedi.Önceki aylarda otizmle ilgili özel eğitim seminerleri de düzenlediklerini anımsatan Ayden, şunları dile getirdi:"Önümüzdeki günlerde de umarım Kuzey Makedonya'da otizm alanında çocuklarımızın daha iyi yetişmeleri, ailelerine yük olmadan kendilerini geliştirebilmeleri, sosyal çevreye uyum sağlayabilmeleri adına çok daha farklı projeler, çalışmalar ve eğitim programlarıyla biz TİKA olarak Kuzey Makedonya devletine, halkına destek vermeye her zaman devam edeceğiz."Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Bayraktar, bu projenin kendileri için büyük öneme sahip olduğunu belirterek, "Bakanlık olarak amacımız özürlü çocukları sisteme entegre etmek, buradaki çocuklarla beraber eğitim görmeleri. Bu özel odaların onlara büyük yardımı olacağına inanıyoruz." dedi.Öte yandan Çayır Belediye Başkanı Ganiu, yaptıkları iş birliği ve söz konusu projenin hayata geçirilmesinden dolayı TİKA'ya teşekkür ederek, "Özel ihtiyaçlı ve engelli kişilere yapılan yatırımın, en çok ihtiyaç duyulan yatırım olduğunu düşünüyorum. Eğitimin bu alanındaki her yatırımı memnuniyetle karşılıyoruz." şeklinde konuştu.Kreş müdürü Kostencova da bu projenin gerçekleştirilmesinden dolayı TİKA ve Türkiye'ye teşekkürlerini iletti.