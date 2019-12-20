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TİKA'dan Meksika'daki engelli merkezine destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Meksika'nın başkenti Meksiko'da bir engelli merkezini modernize etti.

20.12.2019 21:22 | Son Güncelleme: 20.12.2019 21:22 TİKA'dan Meksika'daki engelli merkezine destek
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) 'nın başkenti Meksiko'da bir engelli merkezini modernize etti.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Meksiko Valiliğine bağlı engelli merkezi INDISCAPACIDAD'ın konferans salonu ve bazı özel alanları TİKA tarafından yenilendi.

Düzenlenen törende konuşan INDISCAPACIDAD Başkanı Ruth Francisca Lopez Gutierrez, TİKA'nın her yıl engelliler haftasında yaptığı yardımların kendilerine moral olduğunu ve Türkiye'den, Meksika'daki engellilere uzanan bu köprünün daha da sağlamlaştığını belirtti.
Valilik bünyesinde faaliyet gösteren INDISCAPACIDAD engellilere uygulanacak kamu politikalarının planlanması, takip edilmesi ve değerlendirilmesini yürütecek yasal mekanizmaların oluşturulmasını sağlıyor.

Meksika, Güncel

Kaynak: AA

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