Haberler » Güncel » TİKA'dan Moğolistan'da veteriner hekimlere destek - Haber

TİKA'dan Moğolistan'da veteriner hekimlere destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Moğolistan'da veteriner hekimlere kışlık üniforma desteğinde bulunuldu.

12.11.2019 15:18 | Son Güncelleme: 12.11.2019 15:18TİKA'dan Moğolistan'da veteriner hekimlere destek
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından 'da veteriner hekimlere kışlık üniforma desteğinde bulunuldu.
TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, Başkanlığın, Moğolistan'ın 21 il ve 331 ilçesinde görev yapan 700 veteriner hekime düzenlenen törenle kışlık üniforma dağıttığı belirtildi.
Törene, Moğolistan Gıda, Ziraat ve Hafif Sanayi Bakanı Ulaan Chultem ile 'nin Ulanbator Büyükelçisi Ahmet Yazal'ın yanı sıra çok sayıda yetkili katıldı.
Bakan Chultem, törende yaptığı konuşmada, TİKA ile uzun yıllardır iş birliği içerisinde olduklarına işaret ederek, veteriner hekimlere kışlık üniforma temini projesinin kendileri için çok önemli olduğunu ve ilerleyen dönemde de iş birliğini sürdürmeyi ümit ettiklerini dile getirdi.
Chultem, Moğolistanlı veteriner hekimlere verilen destek dolayısıyla Türkiye ve TİKA'ya teşekkür etti.
Büyükelçisi Yazal da Moğolistan ile Türkiye arasında özellikle hayvancılık alanında ticaretin geliştirilmesine yönelik iş birliğine açık olduklarını vurguladı.
Moğolistan'da yaklaşık 60 milyon hayvan bulunması sebebiyle hayvancılık sektörü ülke ekonomisi için en önemli sektörlerin başında geliyor. Hayvancılık sektörünün geliştirilmesi, hayvancılıktan gelen katma değer oranının arttırılması, et ve et ürünlerinin ihraç edilmesi ülke ekonomisi açısından büyük önem taşıyor.

Moğolistan, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:28 Opet Trafik Dedektifleri 7. Yol Kullanıcıları Eğitici Eğitimi
16:27 Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu
16:27 Ölen eski İngiliz istihbarat subayının eşi: intihar etmiş olabileceğini...
16:22 Geleceğe Nefes seferberliğine Bursagaz'dan 500 fidanla destek
16:27 İstanbul'a korkutan hava kirliliği uyarısı 1
16:11 Baskılar üzerine istifa eden Bolivya Devlet Başkanı Morales, geceyi battaniyenin üzerinde geçirdi
15:35 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan kamu spotu eleştirilerine cevap geldi: Hazmedemediler
15:27 Sıcaktan bunalan vatandaş, sahilde mayosunu giyip poşetin içine girdi
15:26 Masaj salonuna fuhuş operasyonu: 250 bin lira ele geçirildi
15:25 Selvi Kılıçdaroğlu'nun acı günü! Amcasını kaybetti
14:36 Son dakika: Türkiye genelinde birçok üniversitede internet kesildi
14:12 Son dakika: Tuzla'da bir fabrikada yangın çıktı! Çevredeki okullar boşaltıldı
11:06 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, tampon bölgede kalan DEAŞ'lı teröristle ilgili konuştu: Bizi ilgilendirmez
10:03 Son dakika: Cari denge Eylül'de 2,48 milyar dolar fazla verdi
12.11.2019 16:29:05