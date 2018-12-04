Tika'dan Mozambik Tarımına Destek

04 Aralık 2018 Salı 12:57



04 Aralık 2018 Salı 12:57

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Mozambik tarımının daha iyi şartlarda yapılması için modern ekipman ve pamuk yetiştiricilerine eğitim desteğinde bulunuldu.Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, verimli tarım arazilerine rağmen kendi nüfusu için yeterli tarımsal üretim elde edemeyen Mozambik'e yönelik tarımsal projelerle, Mozambik'in tarım arazilerinin sayısallaştırılması amacıyla Mozambik Tarımsal kalkınma Fonuna 4 adet GPS cihazı temin etti. Gerçekleştirilen proje ile birlikte ülkedeki mevcut tarım arazilerinin sağlıklı envanteri çıkartılabilecek yerel ve yabancı yatırımcılara kullanım için tahsis edilebilecek.Cihazların teslim törenine Maputo Ankara Büyükelçisi Zeynep Kızıltan ve Mozambik Tarım Bakan Yardımcısı Sayın Luisa Meuse'nin yanı sıra Bakanlık yetkilileri ve basın mensupları katıldı. Törende konuşan Kızıltan, Türkiye'nin Mozambik için tarımın önemini iyi bildiğini ve TİKA aracılığıyla bu alanda birçok proje geliştirdiğini ve geliştirmeye devam edeceğini belirtti.Bakan Yardımcısı Meuse ise Türklerin tarım başta olmak üzere gerçekleştirdiği bütün projelerden memnuniyet duyduklarını ve bu projelerden sadece çiftçilerin değil tüm Mozambik halkının faydalanacağını dile getirdi. Bakan Yardımcısı Meuse, ayrıca bu projelerle birlikte oluşan altyapı ile ülkelerinde tarımsal alanda yatırım yapacak Türk iş adamları görmekten mutlu olacağını sözlerine ekledi.Tören sonrasında cihazları inceleyen yetkililer ilk çalışmaların tarım arazilerinin yoğun olduğu kuzey bölgelerinde bir an önce başlayacağını dile getirdi."Mozambik Pamuk Yetiştiriciliği Projesi"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tanzanya, Mozambik ve Madagaskar'ı kapsayan ziyareti esnasında verdiği talimatlar doğrultusunda ülkenin tarım sektörüne destek olmak için "Mozambik Pamuk Yetiştiriciliği Projesi" başlatılmıştı. Tarım ülkesi olan Mozambik'te ülke ekonomisinin yüzde 30'unu oluşturan tarım aynı zamanda istihdamın da yüzde 75'ini sağlıyor. Ülke, tarıma elverişli geniş arazilere sahip olmasına karşın modern ekipman ve eğitim eksikliğinden dolayı ekilebilir alanlarının ancak yüzde 16'sını kullanılabiliyor. 145 bin üretici ailenin geçimini pamuk üretiminden sağladığı ülkede CIMSAN teknolojik imkanlar ve insan kaynakları açısından oldukça yetersiz kalıyor.TİKA'nın gerçekleştirdiği "Mozambik Pamuk Yetiştiriciliği" projesinin 3. etabında Meconta ve Namialo ilçelerinde CIMSAN deneme alanlarının kurulacağı 5 dekar alanda toprak hazırlama işlemi gerçekleştirildi. Daha sonra Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsünün geliştirdiği toplam 9 pamuk çeşidi (ES 1, Nazilli 84-S, SC 2079, SC 2009, Harem 1, Sezener 76, GSN 12, Ergüven, Şahin 2000 ) ve Mozambik'in yerel çeşitleri (CİMSAN 1, CİMSAN 2 ve CA 324) ile birlikte 5 dekar alan üzerinde deneme alanları kuruldu.TİKA tarım uzmanı ve Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü uzmanı tarafından CIMSAN uzmanlarına tohumların ekime hazırlanması, toprak işleme, ekim, gübreleme, zararlı kontrolü gibi konularda hizmet içi eğitim de verildi. - ANKARA