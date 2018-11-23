Tika'dan Mozambikli Gençlere Kalemişi ve Nakkaşlık Kursu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Mozambik
'te işsizlikle mücadele kapsamında gençlere yönelik yürüttüğü programla 35 kişiye kalemişi ve nakkaşlık eğitimi verdi.
TİKA ve HAMZA Derneği iş birliğinde, Mozambik'te gençlerin farklı iş dallarında çalışmaları için verilen kalemişi ve nakkaşlık eğitimi sonrası sertifikaları dağıtıldı.
Mozambikli gençler 4 haftalık teorik eğitimin ardından, Tevbe Camisi'nde uygulamalı eğitim aldı.
Projenin ortaklarından Hamza Derneği ve Mozambik Din İşleri Kurulu Başkanı Amunidin Muhammad, "Mozambik'te bulunan birçok ibadethanede yetişmiş yeterli eleman olmaması nedeniyle, süsleme veya yenileme çalışmalarında büyük zorluklarla karşılaşıyorduk." dedi.
Mozambik'teki ihtiyaca değinen Muhammad, projenin hem kültürel zenginliğin arttırılması hem de meslek edindirme açısından önemli olduğunun altını çizdi.
Eğitimde başarı gösteren kursiyerlerden Abdulrashide Francisco, "TİKA meslek edinmeme yardımcı oldu, şimdiden çalışmaya başladık, çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
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