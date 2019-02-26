Tika'dan Otizm ve Down Sendromlulara Yönelik Özel Eğitim Seminerleri

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle otizm ve down sendromlu bireylere yönelik hazırlanan özel eğitim seminerlerinin ilki Kosova
'da verildi.
TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Selçuklu
Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı (SOBE) Eğitim Koordinatörü ve Anadolu Otizm Vakfı Akademik Koordinatörü Prof. Dr. Binyamin Birkan'ın danışmanlığında hazırlanan seminerlerin ilki Kosova'nın başkenti Priştine
'de düzenlendi.
Yoğun katılımın olduğu seminere, özel eğitim ve okul öncesi öğretmenleri, psikologlar, terapistler, alanda okuyan öğrenciler ve ilgili ailelerden oluşan yaklaşık 350 kişi katıldı.
TİKA Priştine Koordinatörü Hasan Burak Ceran, burada yaptığı konuşmada, "Bugün itibarıyla başladığımız bu projeyle esas itibarıyla 2017 yılında Priştine Belediyesi ile kurulması için anlaştığımız Otizm ve Down Sendromlu Merkezine insan kaynağı yetiştirmeyi hedefleyeceğiz." ifadesini kullandı.
Programın sonunda alınacak sertifikaların sonraki eğitimlerin altyapısını oluşturacağını belirten Ceran, "Bu sertifikaların alınmasından sonra uygulama eğitimlerine başlanacak ve akabinde de işbaşı eğitiminin takibi yapılacak." dedi.
Seminerde, İzmir
Anadolu Otizm Vakfı Eğitim Programları Direktörü Uzman Zeynep Erdem "Gelişimsel Yetersizliği Olan Bireylerin Eğitiminde Kanıta Dayalı Bilimsel Öğretim Metotları", İzmir Anadolu Otizm Vakfı Eğitim Koordinatörü Uzman Sedef Elif Akdam ise "Temel Öğrenme Becerilerinin Geliştirilmesi" başlıklı sunumlar yaptı.
Uzmanlar, sunumlarının ardından interaktif eğitim için katılımcıların sorularını cevaplandırdı. Türkiye
Mezunları Derneği (TUMED) Kosova'nın da katkılarıyla düzenlenen özel eğitim seminerleri, proje paydaşları olan Autizmi Flet, Autizmi ve Kosova Ulusal Otizm Birliği Derneklerinin talepleri dikkate alınarak belirlenen konuları içerecek şekilde 4 bölümden oluşuyor.
Seminerlerin 2 ayrı konuda düzenlenecek diğer bölümleri mart, nisan ve mayıs aylarında tamamlanacak. Eğitim sonunda verilecek sertifikalar, uygulayıcı sertifika eğitimleri ile işbaşında düzenlenecek eğitimler için ön aşama olarak kabul edilecek.
Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: AA