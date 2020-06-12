TİKA'dan Özbekistan'a Kovid-19'la mücadele için tıbbi malzeme desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Özbekistan'daki sağlık personeline koruyucu tıbbi malzeme yardımında bulundu.

12.06.2020 18:24 | Son Güncelleme: 12.06.2020 18:30
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Özbekistan'daki sağlık personeline koruyucu tıbbi malzeme yardımında bulundu.
TİKA tarafından temin edilen koruyucu ve cerrahi maske, gözlük, galoş, eldiven ve dezenfektan jel ve spreyden oluşan tıbbi malzemeler TİKA Taşkent Program Koordinatörü Cemalettin Tüney tarafından Özbekistan Bakanlar Kuruluna bağlı Yenilikçi Tıp Ulusal Merkezi'ne teslim edildi.
Teslim töreninde konuşan Tüney, 5 bin maske, 10 bin cerrahi maske, 5 bin koruyucu gözlük, 500 bin galoş, 100 bin eldiven ile 100 dezenfektan jel ve 100 dezenfektan spreyden oluşan tıbbi malzeme ile Özbek sağlık çalışanlarının salgınla mücadelesine katkı yapmayı amaçladıkları kaydederek, TİKA'nın bundan sonra da ülkedeki yardım projelerini sürdüreceğini belirtti.
Yenilikçi Tıp Ulusal Merkezi Başkanı Ravşan İzamov da TİKA tarafından sağlanan söz konusu malzeme yardımının çok isabetli olduğunu ifade ederek, bu yardımdan dolayı Türkiye ve halkına teşekkür etti. İzamov, TİKA'nın daha önce de salgınla mücadele kapsamında Özbekistan'a tıbbi malzeme yardımında bulunduğunu anımsatarak, salgınla mücadelede yer alan Özbek sağlık çalışanlarının bu malzemelerden çok memnun kaldıklarını aktardı.
Konuşmaların ardından Tüney ve İzamov, söz konusu insani yardımın teslimine ilişkin protokolü imzaladı.
TİKA, daha önce de Kovid-19'la mücadele kapsamında Özbekistan'a tıbbi malzeme ve gıda yardımında bulunmuştu. TİKA’dan Özbekistan’a Kovid-19’la mücadele için tıbbi malzeme desteği

Kaynak: AA

Etiketler: Özbekistan, Taşkent, Güncel, Haber

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