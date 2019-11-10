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TİKA'dan Pakistan'a su arıtma tesisi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA), Pakistan'da temiz su elde etmede en güvenli yöntemlerden kabul edilen ters osmoz sisteminin uygulandığı su arıtma tesisinin açılışı yapıldı.

10.11.2019 15:52 | Son Güncelleme: 10.11.2019 15:52TİKA'dan Pakistan'a su arıtma tesisi
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA), 'da temiz su elde etmede en güvenli yöntemlerden kabul edilen ters osmoz sisteminin uygulandığı su arıtma tesisinin açılışı yapıldı.
Ülkenin en büyük kenti 'de, TİKA ve Al-Khidmat Vakfı iş birliğiyle açılan tesisin hizmete alım törenine Kültür ve Turizm Bakan Danışmanı Kamil Kolabaş, TİKA Karaçi Koordinatörü İbrahim Katırcı ve Al-Khidmat Vakfı temsilcileri katıldı.
Burada konuşan Kolabaş, temiz suyun en temel insani ihtiyaç olduğunu belirterek, TİKA'nın bu projeyle çok geniş bir kitleye temiz su sağlamayı amaçladığını söyledi.
Katırcı da TİKA olarak, Pakistan'da kullanılan sudan kaynaklı hastalıkların önüne geçmek için bu arıtma tesisini açtıklarını ifade etti.
En güvenli su arıtma yöntemlerinden biri olarak biliniyor
Yaklaşık 210 milyonluk nüfusunun 21 milyonu temiz suya ulaşamayan Pakistan'da kurulan tersine osmoz su arıtma tesisiyle, saatte 2 bin litre arıtılacak ve 1 milyonun üzerinde insana ulaştırılacak.
TİKA, Pakistan'da daha önce de biri güneş enerjisiyle çalışan 3 tersine osmoz su arıtma tesisi açmıştı.
Bu yöntem, en güvenli su arıtma yöntemlerinden biri olarak biliniyor. Gıda ve ilaç sektörünün kullandığı bu teknolojiyle su, basınç yoluyla seçici geçirgen bir zardan geçiriliyor. Bu zar, sudaki kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik kirlilik unsurlarını geçirmezken suyu ise temiz halde geçiriyor.

Pakistan, Karaçi, Güncel

Kaynak: AA

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