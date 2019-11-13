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TİKA'dan Pakistan'ın en büyük hastanesine son teknoloji ultrason servisi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA), Pakistan'ın en büyük hastanesinde son teknoloji ultrason servisi kuruldu.

13.11.2019 10:10 | Son Güncelleme: 13.11.2019 10:10TİKA'dan Pakistan'ın en büyük hastanesine son teknoloji ultrason servisi
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA), 'ın en büyük hastanesinde son teknoloji ultrason servisi kuruldu.
kentindeki Cinnah Tıp Merkezinde kurulan ve renkli doppler teknolojisine sahip 5 ultrason cihazından oluşan servisin açılışına, Kültür ve Turizm Bakan Danışmanı Kamil Kolabaş ile TİKA Karaçi Koordinatörü İbrahim Katırcı katıldı.
Kolabaş, açılıştaki konuşmasında, bu servisin Türk halkının Pakistan'a hediyesi olduğunu belirterek, "Türk halkı ve hükümeti, Pakistan'ın sağlık hizmetlerini geliştirme çabalarına desteğini sürdürecektir." ifadelerini kullandı.
Katırcı da servisin ücretsiz hizmet vereceğine dikkati çekerek, "Bu servisin amacı, sadece hastanenin kapasitesini artırmak değil aynı zamanda hastaları maddi bir yükten kurtarmaktır." diye konuştu.
Cinnah Tıp Merkezinin Radyoloji Bölüm Başkanı Tarık Mahmud, yeni kurulan servisin hastanedeki mevcut ultrason servisinin kapasitesini 750'ye çıkaracağını söyleyerek, TİKA'ya teşekkür etti.
TİKA, Sindh eyaletinde 9 okula enerji sağlayacak güneş enerjisi sisteminin de kurulumunu yaptı.

Pakistan, Karaçi, Güncel

Kaynak: AA

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