Tika'dan Romanya'daki Osmanlı Arşivinin Dijitalleştirilmesine Destek

22 Kasım 2018 Perşembe 15:18



22 Kasım 2018 Perşembe 15:18

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA), Romanya Milli Kütüphanesine sağladığı altyapı desteğiyle Osmanlı dönemine ait eserlerin de bulunduğu arşiv, dijital ortama aktarılarak korunacak ve dünya çapında erişime açılacak.TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, kuruluş Romanya Milli Kütüphanesine profesyonel tarama ve dijital depolama sistemlerinin kurulumunu sağladı.Dijital depolama sistemi kurulumu törenine Romanya Kültür Bakanlığı Müsteşarı Viviana Anghel, Romanya Milli Kütüphane Müdürü Maria M. Raducu, Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Koray Ertaş, TİKA Balkanlar ve Doğu Avrupa Dairesi (BADA) Başkanı Dr. Mahmut Çevik ve TİKA Bükreş Koordinatörü Yasemin Melez Biçer'in yanı sıra akademisyenlerle sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.Açılış töreninde konuşan Milli Kütüphane Müdürü Raducu, TİKA tarafından sağlanan bu destekle geçen zamanla yıpranan ve yok olma tehlikesi bulunan kültür mirası arşiv belgelerinin kayıt edilerek korunduğunu söyledi.Raducu, bu kıymetli eserlerin tüm dünyadan araştırmacıların erişimine açılmasıyla bilginin evrenselliğine katkı da sağlandığını ifade etti.TİKA BADA Başkanı Çevik ise TİKA'nın "Balkanlar ve Doğu Avrupa Ülkeleri Osmanlı Dönemi Evrakı ve Yazma Eserler Programı'nın" bölgede başarılı bir şekilde uygulanmaya devam ettiğini belirtti.Çevik, "Bu çerçevede Romanya Milli Kütüphanesine kazandırılan modern cihaz ve donanımlarla her iki ülke ortak hafızasının gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlanmaktadır." dedi.Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Ertaş da TİKA ile Romanya kurumları arasında sağlanan iş birliği neticesinde gerçekleştirilen projelerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Dijital ortamda korunacak belgelerden araştırmacılar yararlanabilecekProjeyle Osmanlı dönemine ait değerli belge ve eserlerin de bulunduğu tüm dokümanların dijital ortama aktarılarak korunması, Avrupa ve dünya kütüphanelerinde araştırmacıların hizmetine sunulması amaçlanıyor.Temin edilen profesyonel sistemler sayesinde özellikle el yazması eserler, okuma sırasında ortaya çıkabilecek zarar ve yıpranmalardan korunmuş olacak.TİKA'nın sağladığı altyapı desteğiyle başta el yazmaları olmak üzere nadir ve değerli eserler, arşiv belgeleri, haritalar, grafik, gravür, fotoğraf ve süreli yayınlardan oluşan toplam 65 bin eserin bulunduğu Romanya Milli Kütüphanesine ait Özel Koleksiyon Bölümü'nde dijitalleştirme çalışmalarına başlandı.Öncelikli olarak koleksiyonda bulunan Osmanlı dönemine ait arşiv belgeleri ile 47 adet büyük ebatlı harita, Birinci Dünya Savaşı sırasında basılan gazeteler ve 1832-1950 yıllarına ait süreli yayınlar gibi büyük formatlı belgeler taranarak dijital ortama aktarılacak.TİKA'nın "ecdat hafızasının muhafazası ve kazanımı" adına Balkanlar'da uyguladığı program ile Makedonya'da 100 binden fazla dijital görüntü Türkiye'ye kazandırılmıştı. Arnavutluk'ta ise 650 bin dijital görüntünün kazanılması çalışmaları başlatılmıştı. TİKA bu alandaki programını Bosna Hersek, Kosova, Karadağ, Arnavutluk, Makedonya, Macaristan'da sürdürüyor.