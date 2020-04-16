Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

TİKA'dan salgın döneminde Tunus sağlık sistemine destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Tunus'a hasta bakım arabaları, fetal kalp ritm ölçüm cihazı ve yeni doğan beşiği desteğinde bulundu.

16.04.2020 13:14 | Son Güncelleme: 16.04.2020 13:14
TİKA'dan salgın döneminde Tunus sağlık sistemine destek
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Tunus 'a hasta bakım arabaları, fetal kalp ritm ölçüm cihazı ve yeni doğan beşiği desteğinde bulundu.
TİKA Tunus Koordinatörlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, yılda 14 bin doğum ve 30 bin muayeneyle Tunus'un ilk ve en büyük kadın doğum üniversite hastanesi Vesile Burgiba'nın "kalp, diabet, yüksek tansiyon gibi riskli durumlara sahip anne ve bebeklere hizmet verilen D bölümünde acil olarak ihtiyaç duyulan hasta bakım arabaları, fetal kalp ritm ölçüm cihazı ve yeni doğan beşikleri temin edilerek" hastaneye teslim edildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen hastanenin ilgili bölüm başkanı Dr. Dalinda Şelli, TİKA'ya teşekkür ederek, şu ifadeleri kullandı:
"Hastanemizde yeterli sayıda yeni doğan beşiği olmadığından normal veya sezaryen doğum yapan annelerle bebekleri aynı yataklarda tutuluyordu. Ayrıca, bebekler için fetal kalp ritm ölçüm cihazı eksikliğimiz vardı. Hastanemizdeki mevcut hasta bakım arabaları ise 15 yıldır kullanılıyor ve günümüz standartlarını karşılayamıyorlar. Bağışlanan ekipmanlarla hem anneler hem de bebekler için riskleri azaltacağız ve onların güvenliğini sağlayacağız."
TİKA Tunus Program Koordinatörü Saliha Tuna da 2019 yılında Vesile Burgiba hastanesinde, yeni doğan 11 bebeğin aynı gün enfeksiyon nedeniyle hayatını kaybettiği üzücü olayı hatırlatarak, açıklamada şunları kaydetti:
"Geçen yıl boyunca çok sayıda bebeğin enfeksiyon nedeniyle hayatını kaybettiği hastaneye destek olarak burada özellikle riskli durumdaki anne ve yeni doğan bebeklerin aldığı sağlık hizmetinin iyileştirilmesine katkı sağlamak istedik. Özellikle, Kovid-19 pandemisiyle mücadele ettiğimiz bu günlerde Tunus'taki sağlık kurumlarına yapılan her desteğin pandemi sürecinin yönetiminde hayati önem arz edeceğine inanıyoruz."
TİKA, Tunus'ta salgınla mücadeleye destek olmak amacıyla yakın zamanda koronavirüs vakalarının tedavi edildiği bir hastaneye tıbbi görüntüleme sistemi hibe etmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Tunus, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsten ölen Haydar Baş’ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı
3 kişinin ölümüne neden olan Emrah Serbes, infaz yasasıyla tahliye olacak mı? Haberler
3 kişinin ölümüne neden olan Emrah Serbes, infaz yasasıyla tahliye olacak mı?
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
Koronaya yakalanan şarkıcıdan ’Hastalığı nasıl kaptın?’ sorusuna yanıt Haberler
Koronaya yakalanan şarkıcıdan "Hastalığı nasıl kaptın?" sorusuna yanıt
DSÖ, Türkiye’deki vaka sayısını Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Artış var Haberler
DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Artış var
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu Haberler
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu
Lüks aracının içerisinde kafasına ateş edip canına kıydı Haberler
Lüks aracının içerisinde kafasına ateş edip canına kıydı
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti Haberler
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti
Haberler ›› Güncel ››TİKA'dan salgın döneminde Tunus sağlık sistemine destek - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:08: Belediyeye ödemeler 3 ay ertelendi - Haber 14:08: Korona Virüs spermde tespit edilmedi - Haber 14:08: Trabzon'da koronavirüsü yenen 14 yaşındaki çocuk alkışlarla taburcu edildi - Haber 14:08: Eskişehir'de sağlık çalışanları için psikososyal destek hattı - Haber 14:08: Minik öğrenci, kumbarasındaki parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı - Haber 13:44: Koronavirüste iyileşenlerin sayısı 520 bini aştı - Haber 13:07: İnfaz yasasıyla 3 kişinin ölümüne neden olan senarist Emrah Serbes'in tahliye olması gündemde - Magazin 13:00: Son dakika: DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını bazı Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Azalma yok, artış var - Haber 11:33: Lüks aracının içinde kafasına ateş eden vatandaş, yaşamına son verdi - Haberler 09:49: Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine 21 kuruş indirim geliyor - Ekonomi 09:06: Son dakika: MEB, koronavirüs önlemleri kapsamında çalışmalarını yürüttüğü ilk solunum cihazını üretti - Ekonomi