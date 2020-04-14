Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

TİKA'dan Sırbistan'ın korona virüs mücadelesine destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Covid-19 ile etkin mücadele kapsamında Sırbistan'ın Sancak bölgesinde başlatılan maske ve dezenfektan üretim projesine destek verdi.

14.04.2020 18:10 | Son Güncelleme: 14.04.2020 18:11
TİKA'dan Sırbistan'ın korona virüs mücadelesine destek
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Covid-19 ile etkin mücadele kapsamında Sırbistan'ın Sancak bölgesinde başlatılan maske ve dezenfektan üretim projesine destek verdi.

TİKA, Covid-19 ile etkin mücadele kapsamında Sırbistan'ın Sancak bölgesinde başlatılan maske ve dezenfektan üretim projesine destek verdi. Sancak bölgesinde maske, sabun, dezenfektan gibi kişisel hijyen ürünlerine ulaşılmasına katkı sağlamak için, yine bölgenin kadınlarıyla el ele verilerek geliştirilen projeyle üretilen 20 bin maske, 250'şer adet sabun ve el dezenfektanı, bölge halkına ücretsiz dağıtılmaya başlandı.

Proje, 2018 yılından bu yana Sancak bölgesinde, kadınlara ve çocuklara yönelik çeşitli sosyal destek faaliyetleri yürüten Hatice Kadınlar Derneği işbirliğinde gerçekleştiriliyor. Hayata geçirilen proje ile TİKA tarafından sağlanan 5 adet dikiş makinesi, maske, sabun ve dezenfektan üretimi için gerekli olan malzemelerle derneğin gönüllü kadınları üretim yapıyor.

Hatice Kadınlar Derneği Başkanı Amila Liçina, yaptığı açıklamada, "Covid 19 salgınıyla karşı karşıya geldiğimizde toplumumuza nasıl katkıda bulunuruz diye düşündük ve bizi bu zor günlerde de yalnız bırakmayan TİKA'nın katkılarıyla halkımıza dağıtmak üzere maske ve dezenfektan ürünlerin üretimine gönüllü olduk. Yardımları ve destekleri için Türk halkına ve TİKA'ya teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Sırbistan Karadağ, Hatice Çarpar, Koronavirüs, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi! 1,5 metre değilmiş Haberler
Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi! 1,5 metre değilmiş
Koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı Haberler
Koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı
’Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı’ Haberler
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
İnfaz düzenlemesiyle Alaattin Çakıcı cezaevinden çıkıyor Haberler
İnfaz düzenlemesiyle Alaattin Çakıcı cezaevinden çıkıyor
Fahriye, oğlunun doğum günü için yaptığı paylaşımla duygulandırdı Haberler
Fahriye, oğlunun doğum günü için yaptığı paylaşımla duygulandırdı
Salgına karşı İtalya’yı uyaran ünlü profesörden Türk halkına mesaj Haberler
Salgına karşı İtalya'yı uyaran ünlü profesörden Türk halkına mesaj
Korona tedbirine uymayan oyuncu, muhabire sert çıktı: Sus, tartışma Haberler
Korona tedbirine uymayan oyuncu, muhabire sert çıktı: Sus, tartışma
Koronavirüsten ölen Haydar Baş’ın son görüntüleri ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın son görüntüleri ortaya çıktı
Haberler ›› Güncel ››TİKA'dan Sırbistan'ın korona virüs mücadelesine destek - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:02: TOBB Borsalar Konseyi Üyeleri telekonferans ile bir araya geldi - Haber 19:02: TEKNOSAB projesi Karacabey'de tüm hızıyla ilerliyor - Haber 19:01: Ordu Valisi Yavuz: Bu hafta ve önümüzdeki hafta kritik - Haber 18:59: Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Tatar ile telefonda görüştü - Haber 18:58: Vali Memiş'ten Turizm Haftası kutlama mesajı - Haber 18:40: Koronavirüse karşı İtalya'yı uyaran Profesör Ilaria Capua'dan Türk halkına mesaj: Koruma önlemlerine uyalım - Haber 18:07: Brezilyalı bilim insanları, koronavirüsün sağlıklı hücrelere saldırdığı anların fotoğrafını yayınladı - Haberler 17:59: Babasını gözleme ile zehirleyen Betül, ifadesinde sevgilisini suçladı - Haber