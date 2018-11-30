Tika'dan Sri Lanka'da 3d Tasarım ve Bilişim Eğitimi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde Sri Lanka
'nın başkenti Kolombo
'da verilen 3 boyutlu tasarım ve bilişim eğitimini başarıyla bitiren kursiyerlere sertifikaları verildi.
Mesleki Eğitim ve İstihdamı Artırma Programı (MESİP) kapsamında bilgisayar, makine ve elektronik mühendislerinden oluşan farklı guruplara verilen eğitimlerde kursiyerler 3 boyutlu olarak tasarladıkları ürünleri yerli üretim 3D yazıcıları kullanarak üretme imkanı buldu. Eğitimi başarıyla tamamlayan 24 kursiyere sertifikalarının verildiği törende konuşan Türkiye
'nin Kolombo Büyükelçisi Tunca
Özçuhadar, TİKA'nın destekleri ile yürütülen eğitim programının başarılı bir şekilde tamamlandığını, TİKA işbirliğinde Sri Lanka'da farklı alanlarda da projeler gerçekleştirileceğini belirtti. Törende sertifikalarını alan kursiyerler de Türkiye ve TİKA'ya hem teorik hem uygulamalı eğitimleri için teşekkür etti.
Eğitim kapsamında Predenia Üniversitesi ile Teknoloji ve Yönetim Bilimleri Enstitüsüne 3 boyutlu tasarım merkezleri kuruldu. Projenin ilerleyen aşamalarında 3D tasarım ve bilişim eğitimlerinin 'ileri düzey' ve 'eğitici eğitimi' seviyesinde verilmesi hedefleniyor. - ANKARA