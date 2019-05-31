TİKA'dan Sudan'a eğitim desteği

Kaynak: AA

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Sağlık Bakanlığı ve Selçuk Üniversitesi iş birliğinde Sudanlı 10 ebeye Türkiye'de eğitim verdi.TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sudan'ın başkenti Hartum'da anne-çocuk sağlığı konusunda önemli hizmetler sunan, 2010'da TİKA tarafından tadilatı ve donanımı gerçekleştirilen "Sudan Türk Uluslararası Ebe Eğitim Merkezi"nin beşeri kapasitesinin artırılması amacıyla Türkiye'de eğitim programı düzenlendi.Sudan'daki anne-çocuk ölümlerinin azaltılmasını hedefleyen çalışmalar kapsamında, merkezin fiziki koşullarının iyileştirilmesi ve eğitici kadrosuna ülkemizde eğitimler verilmesinin yanı sıra mezun öğrencilerin belirli bir süre Türkiye'ye getirilerek eğitim görmeleri sağlandı.Bu kapsamda, ilki 2017'de düzenlenen eğitim programı, bu defa Konya Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi iş birliğinde, 10 Sudanlı ebeye yönelik gerçekleştirildi.Yaklaşık 5 hafta süren eğitim programı, Selçuk Üniversitesinin yanı sıra Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde yapıldı.Konya programının ardından Sağlık Bakanlığı iş birliğinde Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim Araştırma Hastanesinde "Acil Obstetrik Bakım Eğitimi" düzenlendi.