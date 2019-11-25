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TİKA'dan Uganda'da kadınların güçlendirilmesine destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Uganda'da dikiş kurslarını başarı ile tamamlayan 100 kadına dikiş makinesi ve kumaş dağıtımı yaptı.

25.11.2019 17:16 | Son Güncelleme: 25.11.2019 17:22TİKA'dan Uganda'da kadınların güçlendirilmesine destek
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Uganda'da dikiş kurslarını başarı ile tamamlayan 100 kadına dikiş makinesi ve kumaş dağıtımı yaptı.

Uganda'da kadınların güçlendirilmesi ve kadın istihdamının artırılması amacıyla 3 yerde dikiş-nakış ve el becerileri kursları düzenleyen TİKA, bu kurslardan başarı ile mezun olan 100 kursiyere dikiş makinesi ve kumaş dağıtımı gerçekleştirdi. Sena Vakfı tarafından işletilen kurslardan 2013 yılından itibaren mezun olan öğrenci sayısının 500'ü aşmış olduğu ifade edildi.

TİKA tarafından, kadınların kendi ayakları üstünde durmalarını sağlamak ve onları iş sahibi yapmak amacıyla dağıtılan dikiş makineleri ile kadınların gelir elde etmeleri ve aile bütçelerine katkı sağlamaları hedefleniyor.

Uganda İslam Üniversitesi Kadınlar Kampüsü'nde düzenlenen dağıtım törenine Türkiye'nin Uganda Büyükelçisi Fikret Kerem Alp, TİKA Uganda Program Koordinatörü Yahya Acu, Uganda İslam Üniversitesi Kadınlar Kampüsü Direktörü Dr. Medina Sebyala ve kursiyerler katılım sağladı.

Uganda Büyükelçisi Kerem Alp dağıtım töreninde yaptığı konuşmada kadınların güçlendirilmesine yönelik projelerin önemine değinirken kadını güçlendirmenin toplumu güçlendirmek olduğunu vurguladı. Büyükelçi Alp, Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün kurumları ile her zaman Uganda ile işbirliğine hazır olduğunu da ifade etti.

2018 yılı itibariyle nüfusu 42 milyonu aşan Uganda, işsizlik oranının yüksek olduğu ülkelerden birisidir. Uganda İstatistik Kurumu'nun verilerine göre bu nüfusun da yüzde 52'sini kadınlar oluşturuyor. Boşanma oranının da oldukça yüksek olduğu Uganda'da, ailesini geçindirmek zorunda kalan ya da başkasına bağımlı olarak yaşamaya mecbur olan kadınların sayısı her geçen gün artıyor. - ANKARA

Güncel

Kaynak: İHA

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