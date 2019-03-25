Tika'dan Uruguay'da Engellilere Destek

Kaynak: İHA

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Uruguay'ın Başkenti Montevideo'da bulunan engelli okuluna servis aracı temin edildi.Başkent Montevideo'da bulunan ülkenin tek tam donanımlı engelli okulu olan Escuela Roosvelt'a öğrencilerin ulaşımında kullanılmak üzere servis aracı temin edildi. Teslim törenine Uruguay Eğitim Bakanlığı Eğitim Direktörü Ines Angelo, Dışişleri Bakanlığı Kültür İşlerinden Sorumlu Genel Müdür Büyülelçi Ricardo Valera, Birleşmiş Devletler Uruguay Kültür Ateşesi, birçok ülkeden büyükelçi ve okul yönetimi katıldı.Okul Yönetim Kurulu Başkanı Enrique Singler, konuşmasında yapılan yardımın kendileri için çok büyük bir önem arz ettiğini belirterek, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk halkına teşekkür ediyorum" dedi.TİKA tarafından temin edilen servis aracının okulun büyük bir ihtiyacını karşıladığını belirten Singler, iki ülke arasında bu güzel adım ile başlayan ikili ilişkilerin artarak devam etmesi temennisinde bulundu. Teslim töreninin ardından öğrenciler tarafından hazırlanan müzik dinletisi gerçekleştirildi.Açılış töreninde konuşan Eski Yönetim Kurulu Başkanı ise okulun ambleminde çocukları temsilen bulunan nilüfer çiçeği sembolünü göstererek TİKA tarafından yapılan yardım ile birlikte bundan böyle Türkiye'nin de bu çiçeği besleyen güçlerden biri olduğunu ifade etti.1941 yılında, Başkent Montevideo'da Engelli Çocuklar İçin Ulusal Birlik Vakfı'nın kurulması ile bir vakıf hizmeti olarak kapılarını açan Escuela Roosvelt Okulu, eğitim salonlarının yanında, fizyoterapi ve hidroterapi odaları, atölye ve oyun salonları ile açık hava oyun sahalarını da bulunduruyor. Bu anlamda Uruguay'da bulunan hizmet kapasitesi en geniş engelli okul tam gün eğitim veriyor. 2-18 yaş arasında toplamda 82 öğrenciye hizmet veren okulda öğrencilerin bir çoğunun yüksek derecede engelli olması sebebi ile farklı dallarda uzmanlaşmış toplamda 62 eğitici görev yapıyor. - ANKARA