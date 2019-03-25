Tika'dan Uruguay'da Engellilere Destek

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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) Güney Amerika ülkesi Uruguay'da engelli okuluna servis aracı temin edildi.TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Montevideo'da bulunan ülkenin tek tam donanımlı Escuela Roosevelt engelli okuluna öğrencilerin ulaşımında kullanılmak üzere servis aracı temin edildi.Teslim törenine Uruguay Eğitim Bakanlığı Eğitim Direktörü Ines Angelo, Uruguay Dışişleri Bakanlığı Kültür İşlerinden Sorumlu Genel Müdür Büyükelçi Ricardo Valera, yabancı misyon şefleri ve okul yönetimi katıldı.Okulun Yönetim Kurulu Başkanı Enrique Singler, konuşmasında, yardımın kendileri için büyük önem arz ettiğini belirterek, "Bu vesileyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk halkına teşekkür ediyorum." dedi.Servis aracının okulun büyük bir ihtiyacını karşıladığını dile getiren Singler, iki ülke arasında ikili ilişkilerin artarak devam etmesi temennisinde bulundu.Töreninin ardından okul öğrencileri tarafından müzik dinletisi sunuldu.