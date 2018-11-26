Tika'dan Venezuelalı İtfaiyecilere Eğitim

26 Kasım 2018 Pazartesi 11:23



26 Kasım 2018 Pazartesi 11:23

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı ile Türkiye Belediyeler Birliği'nin işbirliğinde Latin Amerika İtfaiyecilik Eğitim Programı devam ediyor.Latin Amerika doğa harikaları ve korunması medeniyet için önem arz eden yeşil alanlarla dolu ülkelere ev sahipliği yapıyor. Doğanın korunması için Latin Amerika devletleri, halkları ve itfaiye teşkilatları büyük bir mücadele veriyor. Türkiye de mücadeleye katkı sağlamak için TİKA ve Türkiye Belediyeler Birliği'nin desteği ile Latin Amerika İtfaiyecilik Eğitim Programı'nı başlattı ve bu faaliyeti istikrarlı bir şekilde sürdürüyor.Venezuela Karakas İtfaiye İstasyonundan 4 itfaiye personeli, Kasım ayında, 2010 yılından bu yana dünyanın çeşitli yerlerinden gelen itfaiyecilere eğitim veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eğitim Merkezi'nde, 16 gün teorik ve uygulamalı eğitim ile Ankara'da 1 günlük stres yönetimi, öfke kontrolü ve iletişim eğitimlerine katıldı.Venezuelalı itfaiyeci Yoxer Bello, verdiği destekten dolayı TİKA'ya, Kocaeli Büyükşehir Belediyesindeki eğitmenlere teşekkürlerini ileterek, programın çok verimli geçtiğini, şüphesiz Türkiye'de öğretilen tekniklerin Venezuela'da uygulanacağını belirtti.Eğitime katılan itfaiyeciler, mesleğin temel eğitimini teorik ve uygulamalı olarak sunan TİKA'ya Venezuela'ya verdiği desteklerden dolayı teşekkürlerini ileterek söz konusu projelerin devam etmesini beklediklerini söyledi. - ANKARA