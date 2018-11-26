Tika'dan Venezuelalı İtfaiyecilere Eğitim

26 Kasım 2018 Pazartesi 16:31



26 Kasım 2018 Pazartesi 16:31

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Venezuelalı 4 itfaiyeciye Türkiye'de teorik ve uygulamalı eğitim verdi.TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, kurumun Türkiye Belediyeler Birliğinin iş birliğinde düzenlediği Latin Amerika İtfaiyecilik Eğitim Programı çerçevesinde Venezuelalı itfaiyecilere Türkiye'de eğitim verildi.Bu ay, Venezuela Karakas İtfaiye İstasyonundan 4 itfaiye personeli, 2010'dan bu yana dünyanın çeşitli yerlerinden gelen itfaiyecilere eğitim sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eğitim Merkezi'nde, 16 gün teorik ve uygulamalı eğitim aldı.İtfaiye personeli daha sonra Ankara'da bir günlük stres yönetimi, öfke kontrolü ve iletişim eğitimlerine katıldı.Venezuelalı itfaiyeci Yoxer Bello, verdiği destekten dolayı TİKA'ya ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesindeki eğitmenlere teşekkür etti.Programın çok verimli geçtiğini söyleyen Bello, Türkiye'de öğretilen tekniklerin Venezuela'da uygulanacağını dile getirdi.Eğitime katılan itfaiyeciler, mesleğin temel eğitimini teorik ve uygulamalı olarak sunan TİKA'ya, Venezuela'ya verdiği desteklerinden dolayı teşekkürlerini ileterek söz konusu projelerin devam etmesini beklediklerini kaydetti.Latin Amerika, doğa harikaları ve korunması medeniyet için önem arz eden yeşil alanlarla dolu ülkelere ev sahipliği yapıyor. Doğanın korunması için Latin Amerika devletleri, halkları ve itfaiye teşkilatları büyük mücadele veriyor.Türkiye de bu mücadeleye katkı sağlamak için TİKA ve Türkiye Belediyeler Birliğinin desteğiyle başlattığı Latin Amerika İtfaiyecilik Eğitim Programı çerçevesindeki faaliyetini istikrarlı şekilde sürdürüyor.