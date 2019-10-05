Haberler » Spor » Haber

TİKA, evrensel lezzetleri Etnospor'da buluşturdu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Etnospor Kültür Festivali'nde dünya lezzetlerini bir araya getirdi.

05.10.2019 15:50TİKA, evrensel lezzetleri Etnospor'da buluşturdu
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Etnospor Kültür Festivali'nde dünya lezzetlerini bir araya getirdi.
Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından organize edilen ve Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu 4. Etnospor Kültür Festivali'nde TİKA birçok ülke mutfağını ziyaretçilerle buluşturdu.
Aralarında Yemen, Ukrayna, Sudan, Senegal, Tunus, Tanzanya, Özbekistan, Pakistan, Moğolistan, Kosova, Gürcistan, Filistin, Arnavutluk, Gagavuzya, Azerbaycan ve Moldova'nın yer aldığı ülkeler açtıkları stantlarda geleneksel yemeklerinin yanı sıra yöresel ürünlerin de tanıtımını yaptı.
Festival etkinliklerini izlemeye gelenler bu ülkelerin yemeklerini tatmanın keyfini yaşarken, Özbek pilavının önünde uzun kuyruklar oluştu.

Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
18:22 Selim Soydan'dan çok konuşulan kare için açıklama: Doğal bir tepkiydi
18:22 Tekerlekli Sandalye Curling Turnuvası
18:21 Hakan Kutlu: "Herkesin ihtiyacı olduğu bir galibiyet aldık"
18:20 Engelli dalış sporcusu Mustafa Beyaz'dan dünya rekoru
18:20 Kaş'ta serbest dalış ve paletli yüzme şenliği
18:15 1954 kelkit belediyespor (fotoğraflar)
18:15 Serik belediyespor (fotoğraflar)