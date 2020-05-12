TİKA Gazzeli kadınlar için dikiş atölyesi açtı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), abluka altındaki Gazze Şeridi'nde dikiş atölyesi açtı.

12.05.2020 19:21 | Son Güncelleme: 12.05.2020 19:23

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), abluka altındaki Gazze Şeridi'nde dikiş atölyesi açtı.

Eşinden boşanmış ya da eşi vefat eden dul kadınların kalkınması için hayata geçirilen ve TİKA tarafından geliştirilerek uygulamaya konulan proje kapsamında, Gazze'deki Emel Yetim Kurumunda bir dikiş atölyesinin açılışı gerçekleştirildi.

TİKA, atölyeye 33 dikiş makinesi ile kumaş, iplik, iğne gibi gerekli malzemeleri temin etti.

Emel Yetim Kurumu Müdürü Iyad el-Mısri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, atölyede bugün ilk olarak 30 kadına dikiş eğitimi vermeye başladıklarını söyledi.

Proje ile dul kadınların eğitilmesi ve meslek sahibi edindirilmesinin amaçlandığını belirten Mısri, eğitim sürecinin 3 ay devam edeceğini, daha sonraki 3 ayda ise üretim yapılacağını ifade etti.

Atölyedeki üretimle yetim çocukların ihtiyaçları karşılanacak

Mısri, atölyedeki üretimle genel olarak Gazze'deki yetim çocukların kıyafet gibi ihtiyaçlarının karşılanacağını belirtti.

Eğitimi başarıyla tamamlayan kadınlara evlerinde çalışmaları için dikiş makinesinin hediye edileceğini ya da atölyede istihdam edilerek bir gelir kapısı açılacağını anlatan Mısri, daha sonra yeni bir grup alınarak eğitim faaliyetinin sürdürüleceğini kaydetti.

Mısri, Gazze'ye verdikleri destekten dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türk hükümetine teşekkür etti.

Atölye umut kaynağı oldu

Atölyede eğitime başlayan Filistinli kadın Dünya Yasemin (40) de dikiş ve tasarım hayallerini gerçekleştirmek için ilk adımı attığını söyledi.

İsrail'in 2014 yılında Gazze'ye düzenlediği saldırılarda eşini ve büyük oğlunu kaybeden, halihazırda 7 yetim çocuğu bulunan Yasemin, atölyede alacağı eğitimin, kendisi için "umut" olduğunu, buradan öğrenecekleriyle ailesinin geçimini sağlayabileceğini ifade etti.

Atölyede, yetimler için yapılacak çalışmaların yanı sıra bir müddet karantina merkezleri için maske üretimi gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Gazze Şeridi'nde 20 bin yetim bulunuyor. Emel Yetim Kurumu ise 11 bin yetim için hizmet veriyor.

İsrail'in 2006'dan bu yana abluka altında tuttuğu Gazze'de 2 milyondan fazla Filistinli büyük geçim sıkıntısı yaşıyor.

TİKA Gazzeli kadınlar için dikiş atölyesi açtı

Kaynak: AA

Etiketler: İsrail, Gazze, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Ebru Şallı, hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğlunun ölmeden önceki son saatlerini anlattı Haber
Ebru Şallı, hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğlunun ölmeden önceki son saatlerini anlattı
Nakit olarak çektiği 50 bin TL kredi, iki kere de hesabına yatırılan adam, parayı bankaya iade etti Haber
Nakit olarak çektiği 50 bin TL kredi, iki kere de hesabına yatırılan adam, parayı bankaya iade etti
Oyuncu Kara Keough Bosworth’nin 6 günlük bebeği sağlık sorunları nedeniyle vefat etti Haber
Oyuncu Kara Keough Bosworth'nin 6 günlük bebeği sağlık sorunları nedeniyle vefat etti
Pınar Altuğ, çocuğunu kaybeden Ebru Şallı’ya yapılan acımasız yoruma sert çıktı: İnsan demek hata Haber
Pınar Altuğ, çocuğunu kaybeden Ebru Şallı'ya yapılan acımasız yoruma sert çıktı: İnsan demek hata
Ankara kulislerini sallayan iddia: Cumhur İttifakı ve Millet İttifakları’nın ardından üçüncü bir ittifak geliyor Haber
Ankara kulislerini sallayan iddia: Cumhur İttifakı ve Millet İttifakları'nın ardından üçüncü bir ittifak geliyor
Salgında ölüm oranının en fazla olduğu Zonguldak’ta ilk kez dün vaka ve can kaybı tespit edilmedi Haber
Salgında ölüm oranının en fazla olduğu Zonguldak'ta ilk kez dün vaka ve can kaybı tespit edilmedi
Zonguldak’ta bir aileye korkutan sesin kaynağı 6 baykuş yavrusu çıktı Haber
Zonguldak'ta bir aileye korkutan sesin kaynağı 6 baykuş yavrusu çıktı
Koronavirüs tedavisinde 4 yaşındaki lama umut oldu Haber
Koronavirüs tedavisinde 4 yaşındaki lama umut oldu
Haberler››Güncel››TİKA Gazzeli kadınlar için dikiş atölyesi açtı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

20:52: Minikler ve gençler için oyun alanları ve parklar hazırlandı - Haber 20:52: Çavuşoğlu, Kovid-19 Uluslararası Koordinasyon Grubunun telekonferans toplantısına katıldı - Haber 20:50: Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 27 bine yaklaştı - Haber 20:48: Afrika Kalkınma Bankası'ndan kıtada hava ulaşımına 7,65 milyon dolar destek - Haber 20:42: Bağımsız Devletler Topluluğu Dışişleri Bakanları toplandı - Haber 20:28: Esenyurt'ta damat, kayınpeder ile kayınvalidesini öldürdü - Haber 20:14: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Toplam vakaların yüzde 70'i iyileşmiş durumda - Haber 17:22: Nakit olarak çektiği 50 bin TL kredi, iki kere de hesabına yatırılan adam, parayı bankaya iade etti - Ekonomi 15:59: Yılmaz Özdil'in villasına yıkım kararından sonra komşular birbirlerinin kaçak yapılarını şikayet etti - Haber 12:33: Cumhurbaşkanlığı Normalleşme Planı Takvimi yayımlandı! İşte yasakların kalkacağı tarihler - Haber