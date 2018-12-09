Tika Heyeti, Kerkük'te Yanan Kayseri Çarşısı'nda İncelemelerde Bulundu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ve Türk Kızılayı
görevlilerinden oluşan bir heyet, Irak
'ın Kerkük
kentinde 26 Kasım'da yanarak kullanılamaz hale gelen ve TİKA tarafından onarımına başlanan Osmanlı mirası Kayseri
Çarşısı'nda incelemelerde bulundu.
TİKA Başkan Danışmanı Kamil Kolabaş, yaptığı açıklamada, amaçlarının çalışmaları inceleyerek TİKA Başkanı Serdar Çam'a rapor etmek olduğunu kaydetti.
Başkan Çam'ın selamını ve geçmiş olsun dileklerini çarşı esnaflarına getirdiklerini aktaran Kolabaş, çarşının onarımı için gerekenleri tespit etmek istediklerini, çalışmaları yerinde izlemenin yanı sıra geçmiş olsun ziyaretinde bulunmayı hedeflendiklerini belirtti. Türkiye
'nin Irak ile tarihi ve akrabalık bağının kopmayacak kadar sağlam olduğunu vurgulayan Kolabaş, "TİKA başkanımızın bize olan talimatı gittiğimiz her yerde dil, din ve ırk ayrımı yapmadan Türkiye Cumhuriyeti
'nin gücü ve bütçemiz dahilinde yardım yapmamızdır." dedi.
Türk Kızılayı Irak İnsani Yardım Delegasyonu Başkanı Utku Akbaş da iki Türk kuruluşu TİKA ve Türk Kızılayı olarak çarşının restorasyon çalışmasını yerinde görmek istediklerini söyledi.
Kızılayın önümüzdeki dönemde Kerkük'teki göçmenlere yardım çalışmasında bulunacağı bilgisini veren Akbaş, Kerkük'teki Yahyava Kampı ve kent merkezinde yaşayan ihtiyaç sahibi göçmen ailelere kışlık giyim yardımı için görüşmeler gerçekleştirdiklerini aktardı.
Kerkük kent merkezinde bulunan ve Osmanlı döneminde inşa edilen tarihi Kayseri Çarşısı'nda 26 Kasım'da henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıkmıştı. Yangın nedeniyle çarşıda bulunan çok sayıda iş yeri kullanılamaz hale gelmişti.
TİKA Bağdat
Program Koordinatörü Cüneyt Esmer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın TİKA'ya verdiği talimat doğrultusunda tarihi Kayseri Çarşısı'nın onarımı çerçevesinde 7 Aralık
'ta çarşıda enkaz kaldırma çalışmalarına başladıklarını açıklamıştı.
Kayseri,Kerkük
09 Aralık 2018 Pazar 20:26