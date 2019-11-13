TİKA Kırgızistan'da Türkiye'nin kooperatifçilik alanındaki tecrübelerini paylaştı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA), Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) iş birliğinde Kırgızistan'da kooperatifçiliğin geliştirilmesi amacıyla eğitim verildi.

TİKA Bişkek Program Koordinatörlüğünün Kırgızistan Milli Tarım Üniversitesi bünyesinde kurduğu Kooperatifçilik Eğitim ve Danışmanlık Merkezi'nde düzenlenen tecrübe paylaşım programına sektör temsilcileri katıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı uzmanlarının, Kırgızistan'da Türkiye'nin kooperatifçilik alanındaki tecrübelerini paylaştığı 10 günlük eğitim programının sonunda, Kırgız eğitmenlere sertifikaları verildi.

Kooperatifçilik Eğitim ve Danışmanlık Merkezi Müdürü Venera Kojogulova, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başında bulunduğu merkezle tarım alanında çalışan ve birçok sorunla karşı karşıya kalan çiftçilere destek olacaklarını söyledi.

Kırgızistan Kooperatifler Birliği üyesi Sancar Seyitkasımov, Kırgızistan'da kooperatifçiliğin geliştirilmesi için çok verimli eğitim aldıklarını ifade etti.

"2020 yılı planlama programını hayata geçireceğiz"

TİKA Bişkek Program Koordinatörü Ali Muslu da törende yaptığı konuşmada, eğitmenlerin Kırgızistan'da kooperatifçiliğin geliştirilmesi amacıyla aldıkları eğitimden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Uygulanan projenin ilk etabında merkezin kurulduğunu, ikinci etabında da uzmanlara eğitim verildiğini anlatan Muslu, "Bundan sonraki aşamada çiftçilere destek olmak için 2020 yılı planlama programını hayata geçireceğiz. Bu projenin daha görünür olması açısından örnek bir kooperatifi ele alarak, geliştirme ve destekleme hususunda da çalışma yapacağız. Ardından çiftçilerin kullanabileceği el kitabını hazırlayacağız." diye konuştu.

Muslu, Kooperatifçilik Eğitim ve Danışmanlık Merkezinin örnek merkez haline geleceğini ve ülke geneline hizmet vererek, kooperatifçilik sisteminin oluşmasına katkı sağlayacağını kaydetti.