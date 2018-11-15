Tika Kolombiya'da Barışın Tesisi 'Ne Destek Olmaya Devam Ediyor

15 Kasım 2018 Perşembe 11:24



15 Kasım 2018 Perşembe 11:24

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kolombiya'nın Antioquia bölgesinde El Orejon kasabasında inşa ettiği Orejn okulu ve diğer projeler ile Kolombiya'daki barış sürecine katkıda bulunmaya devam ediyor.Kolombiya'nın Antioquia bölgesinde bulunan El Orejn kasabası, "Barış inşası için laboratuar" olarak adlandırılıyor. Kolombiya'nın Nobel Barış Ödüllü eski Devlet Başkanı Juan Manuel Santos döneminde başlatılan FARC örgütü ile barış süreci kapsamında El Orejn'da 17 farklı proje hayata geçirildi.El Orejn'un içinde bulunduğu Antioquia, Kolombiya'da en çok mayın döşenmiş bölgeydi. Bölgenin anlaşma sağlanan eski FARC üyelerinin kılavuzluğunda mayından arındırılması ile başlatılan barış süreci birçok sosyal ve tarımsal altyapı geliştirme projeleri ile destekleniyor.Kolombiya Hükumeti ile FARC arasında Küba'da sağlanan anlaşma ile El Orejn mayından arındırılmaya başlanan ilk yer olmuştu. Sürecin derinleşmesiyle mayından arındırmanın yanı sıra sosyal ve ekonomik altyapıların geliştirilmesi ile barış sürecinin desteklenmesi için Neredeyse yıkılacak durumdaki eski okulun yerine TİKA tarafından Türk motifleri ile Orejn Okulu inşa edilmişti. Okul, tüm Kolombiya'da örnek bir eğitim yuvası olarak hizmet vermeye devam ediyor.TİKA tarafından inşa edilip donanımı sağlanan okulun yanı sıra eğitim alanında Orejn'a en yakın yerleşim yerleri olan Pueblo Nuevo ve Briceo'ya da ulusal ve uluslararası kuruluşların desteği ile iki kütüphane kuruldu.Ayrıca Kolombiya Dışişleri Bakanlığının organizasyonu ile Orejn, Pueblo Nuevo ve La Calera'da okuyan 11 çocuk, antrenörleri ile birlikte Almanya'da Spor ve Kültürel Etkileşim Programı kapsamında futbol alanında değişim programına katıldı.Kolombiya'da Barışın Tesisi Projesi kapsamında TİKA'nın inşa ettiği ve donanımını sağladığı Orejn Okulu, sunduğu eğitim imkanının yanı sıra bölgede yaşayan öğrenciler ve halk için çeşitli aktivitelerin düzenlendiği bir buluşma noktası olarak da faaliyetine devam ediyor.TİKA tarafından Orejn Okulu'nda; civar okullardan katılan öğrenciler ve bölge halkı ile gerçekleştirilen programda öğrencilere Türkiye'den getirilen Türkçe-İspanyolca 'Nasreddin Hoca Fıkraları' kitabı, 'Mangala' oyun setleri ve Türkiye görselleri içeren yapbozlar hediye edildi. Bölge halkı Türkiye halkı tarafından kendilerine armağan edilen okulu bir kültür ve sosyal paylaşım mekanı olarak kullanmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi."Türkiye gibi yardımsever bir ülkenin desteğini almak çok önemli"Orejn Okulu'nda öğrenim gören öğrencilerden Maicoshe Correa Garcia, "Eski okulun duvarlarında boya yoktu. Yıkılacaktı. Çünkü duvarları çürüktü. İyi ki eski okulu yıktılar ve yenisini yaptılar. Yeni okulun farklı şeyleri var. Kütüphanesi var. Birinci ve ikinci sınıflar farklı dersliklerde öğrenim görüyor. Yemekhanesi var." diyerek okulunu çok sevdiğini ifade etti.Çocuklarının artık okula rahatlıkla gidebildiğini ve daha iyi bir eğitim imkanına kavuştuklarını söyleyen öğrenci velisi Vivian A. Moreno da Türkiye'ye teşekkür etti.Orejn Okulu Öğretmeni Morelia Martinez Mira da "Bu proje gibi uygulamalar mükemmel sonuçlar doğuruyor. Türkiye gibi yardımsever bir ülkenin desteğini almak çok önemli. Burası gibi şiddet eylemlerinden etkilenmiş çok yerler var. Sadece cömert ve altın kalpli insanlar bu insanların elinden tutabilir." şeklinde konuştu.Orejn/Briceo İlçe Milli eğitim Müdürü Jaime Arturo Lopez ise özellikle Orejon'un uzun süredir uyuşturucu kaçakçılığı ve silahlı çatışma gibi şiddet olaylarına maruz kaldığını ve TİKA gibi uluslararası kuruluşların bu bölgede faaliyet göstermesinin çok önemli olduğunu dile getirdi. - ANKARA