Tika Kursunu Bitiren Afgan Kadın ve Yetimleri Sertifikalarını Aldı

28 Kasım 2018 Çarşamba 13:32



28 Kasım 2018 Çarşamba 13:32

Afganistan'da Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA), Tahar vilayetinde 6 ay önce açtığı Türkçe ve meslek edindirme kursunu bitiren öğrenciler sertifikalarını aldı.TİKA Mezar-ı Şerif Koordinatörlüğünden yapılan açıklamada, Rida Yardım Derneği Afganistan Şubesi iş birliğinde düzenlenen kadın ve yetimlere yönelik meslek edindirme kursları kapsamında dikiş, bilgisayar ve Türkçe eğitimi verildiği bildirildi.Açıklamada, TİKA'nın, Afganistan'da mesleki eğitim ve kapasite geliştirme projelerinin devam ettiği, bu kapsamda Tahar vilayetinde donanımı da TİKA tarafından sağlanan ve 6 ay süren kursları başarıyla tamamlayan 140'den fazla kursiyerin, düzenlenen törenle sertifikalarına kavuştuğu vurgulandı.TİKA'nın yardımlarının Afganistan'da devam edeceği aktarıldı.