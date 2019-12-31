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TİKA, Libya'da yenilenebilir enerji kursu verdi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Libya Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Ulusal Kurulu iş birliğinde Libya'da yenilenebilir enerji alanında mesleki eğitim kursu tertip etti.

31.12.2019 14:00 | Son Güncelleme: 31.12.2019 14:00 TİKA, Libya'da yenilenebilir enerji kursu verdi
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Ulusal Kurulu iş birliğinde Libya'da yenilenebilir enerji alanında mesleki eğitim kursu tertip etti.
Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, "Meslek Edindirme ve İstihdamı Artırma Programları" (MESİP) kapsamında TİKA, Libya'nın başkenti Trablus'ta, iki hafta süreli 100 saatlik "Yenilenebilir Enerji Güneş Enerjisi (Fotovoltaik) Sistemleri" kursu düzenledi.
Libyalı akademisyen ve mühendislerden oluşan 46 kursiyerin katıldığı kurslarda, Türkiye'den Libya'ya gönderilen yerli eğitim setleri kullanıldı.
Yerel eğitici kadroların yetiştirilmesi amacıyla düzenlenen kurslar, zor bir dönemden geçen Libya'nın başta insan kaynakları olmak üzere birçok alanda sahip olduğu yüksek potansiyelin daha işlevsel hale getirilmesini hedefliyor.
Bu doğrultuda Libya'da yaşanan siyasi ve ekonomik krizler nedeniyle yabancı iş gücünün ülkeden ayrılmasıyla ortaya çıkan yetişmiş meslek elemanı ihtiyacının da karşılanması hedefleniyor.

Libya, Güncel

Kaynak: AA

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