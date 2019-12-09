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TİKA'nın desteğiyle Ugandalı öğrenciler yeni dersliklere kavuştu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA), Doğu Afrika ülkesi Uganda'nın başkenti Kampala'da bir liseye inşa ettiği ve öğrencilere beş yeni derslik kazandıran ek blok hizmete açıldı.

09.12.2019 12:20 | Son Güncelleme: 09.12.2019 12:20TİKA'nın desteğiyle Ugandalı öğrenciler yeni dersliklere kavuştu
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA), Doğu ülkesi Uganda'nın başkenti Kampala'da bir liseye inşa ettiği ve öğrencilere beş yeni derslik kazandıran ek blok hizmete açıldı.
Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kampala'daki 1200 öğrenci kapasiteli Nateete Müslüman Lisesine beş derslik ve iki ofis şeklinde ek blok inşa edildi.
Öğrencilerin kalabalık sınıflarda zor şartlarda eğitim almak zorunda kaldığı okula yeni derslik kazandıran blokun açılış törenine, 'nin Kampala Büyükelçisi Fikret Kerem Alp, TİKA Uganda Koordinatörü Yahya Acu, Uganda Eğitim Bakanlığı İlk ve Ortaöğretim Genel Müdürü Mulindwa Ismael ile okul yönetimi, öğrenciler ve veliler katıldı.
Törende konuşan Büyükelçi Alp, eğitim sektöründe Türkiye'nin Uganda'ya destek vermeye devam edeceğini belirterek Ugandalı öğrencilere Türkiye'nin eğitim burslarına başvuru yapmaları çağrısında bulundu.
TİKA Koordinatörü Acu da öğrencilere hayallerini gerçekleştirmek için çok çalışmalarını tavsiye etti.
Okulun Müdürü Bagaala Ahmed Luyirika, inşa edilen yeni blokun öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim alması için çok önemli olduğunu belirterek Türkiye'ye ve TİKA'ya verilen destek için teşekkür etti.

Türkiye, Afrika, Güncel

Kaynak: AA

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