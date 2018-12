Tika'nın Filistin'de Kurduğu Fidan Üretim Tesisi Açıldı

11 Aralık 2018 Salı 10:30



Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), tarım arazisi ve yeşil alan bakımından Filistin 'in en zengin bölgesinde bulunan Cenin şehrinde fidan üretim tesisi kurdu.Filistin'in tarımsal üretime elverişli arazileri ile bilinen Cenin bölgesinde ağaçlandırma ve tarımsal faaliyetlerde fidan ihtiyacı yeterli değildi. Bu doğrultuda Filistin Tarım Bakanlığı Ormancılık Genel Müdürlüğü işbirliğinde Cenin Tarım İl Müdürlüğü bünyesindeki 3 bin metrekarelik alan üzerine, bin 500 metrekaresini seraların oluşturduğu fidan üretim tesisinin kurulumu TİKA tarafından gerçekleştirildi.Filistin'in ormancılık alanındaki çalışmaları ve tarımsal üretimi için gerekli altyapıyı oluşturarak bölge ve ulusal ekonominin desteklenmesinin amaçlandığı proje ile bölge halkının tarımsal üretim konusunda altyapı desteği alabileceği tam donanımlı fidanlık tesisi kuruldu. Cenin İl Tarım Müdürlüğünce yürütülecek üretim faaliyetleri sonucunda yerel yönetimler, çiftçiler, okullar ve kar amacı gütmeyen sivil toplum örgütlerinin ağaçlandırma faaliyetlerinde ihtiyaç duyacağı fidanlara ücretsiz olarak erişimi sağlanacak.Ayrıca, tarımsal üretime yönelik olarak yetiştirilecek fidanlar ile desteklenecek çiftçilerin aile ekonomisine ve dolaylı olarak Filistin ulusal ekonomisine önemli bir katkı sağlanacak.Cenin Fidan Üretim Tesisinde, 2018 yılının Ekim ayı itibari ile ilk ekim çalışmaları başladı ve söz konusu faaliyetlerde halihazırda 5 kişinin istihdamı sağlandı. Üretimin yoğunlaştığı ve çeşitlendiği dönemlerde ise bu sayının 15 ile 20 kişiye kadar ulaşacağı düşünülüyor. Kurulan tesis ile 500 m2'lik serada tek seferde yaklaşık 150.000 fidan tohumunun ekiminin yapılabileceği, 1.000 m2'lik seralarda ise filizlenen bu tohumların ekime hazır hale getirilebileceği bölümler oluşturuldu. Tesiste görev yapacak uzmanların üretim çalışmalarını yürütmeleri için gerekli bölmeler ve işçilerin çalışmalarını olumsuz hava koşullarından etkilenmeksizin sürdürebilmesi için 200 m2'lik kapalı çalışma alanı da kuruldu. Ayrıca, üretim faaliyetlerinde kullanılmak üzere 200 m3'lük bir su deposu ve gerekli sulama sisteminin kurulumu yapıldı. Tesisin üretim faaliyetlerine bir an önce başlayabilmesi amacıyla 50.000 tohum ile gerekli tüm üretim malzemeleri TİKA tarafından sağlandı.Her zaman Filistin'in yanında olan Türkiye ve TİKA'ya teşekkürAçılış törenine Filistin Devleti Başbakanı Sayın Dr. Rami Hamdallah , Tarım Bakanı Sayın Sufian Sultan, Yerel Yönetimler Bakanı Sayın Dr. Hussein A. Al-Araj, İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Sayın Dr. Allam Musa, Cenin Valisi Sayın Ekrem Rucub ve TİKA Filistin Koordinatörü Bülent Korkmaz katıldı. Törende konuşan Başbakan Hamdallah, yeşil alanların genişletilmesi ve çölleşmeye karşı büyük etkisi olacak proje vesilesi ile hem siyasi anlamda hem de kalkınma alanlarında her zaman Filistin'in yanında olan Türkiye ve TİKA'ya teşekkürlerini iletti. Türk Hükümetinin Birleşmiş Milletler toplantılarında Filistin davasına yönelik göstermiş olduğu uluslararası desteğin önemine değinen Hamdallah, Filistin halkına ve hükümetine vermiş olduğu tüm bu destekler için Türkiye Cumhuriyeti 'ne teşekkürlerini yineledi.Açılışta konuşan Tarım Bakanı Sultan, Bakanlıkları işbirliğinde TİKA tarafından gerçekleştirilen proje ile ilk etapta 50.000 fidan yetiştirileceğini, 2019 yılı içerişinde ise 200.000'den fazla fidanın yetiştirilebileceğini belirtti. Tesis ile yeşil alanların genişletilmesi için gerekli altyapının sağlanmış olduğu ifade eden Sultan, eğitim faaliyetleri içinde alan sağlayacak tesisin özellikle nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin yetiştirilmesine odaklanarak, hem ekonomik hem de doğal yaşamın devamlılığı açısından önemli bir projenin hayata geçirildiğini dile getirdi. Filistin'e her alanda sundukları destek için Türkiye ve TİKA'ya teşekkürlerini sunan Sultan, Türkiye ile Filistin arasındaki dostluğu güçlendirmek amacıyla T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile imzalanan protokol kapsamında 300 dönümlük bir Türkiye Filistin Dostluk Bahçesini Filistin'in El Halil Şehrinde bulunan Beni Naim Bölgesinde hayata geçirmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.Filistin'de 600 projeTİKA Filistin Koordinatörü Bülent Korkmaz ise, TİKA'nın 2005 yılından bu yana tüm Filistin'de bütün sektörlerde 600'den fazla proje tamamladığını, çalışmaların tamamında, Batı Şeria Gazze ve Kudüs 'ü bir ve bütün kabul ederek hizmet edildiğini vurguladı. Filistin davasının mihveri Kudüs'te onlarca ev ve dükkan restorasyonu yapıldığını ve çalışmaların devam ettiğini belirten Korkmaz, ortak kültürel ve tarihi mirasın yarınlara taşınması için gayret sarf edildiğini ifade etti.Sağlık sektöründe hastaneler, eğitim sektöründe okullar, barınma konusunda toplu konutlar inşa ederek Filistin Hükümetine teslim edildiğini, halihazırda ise Kudüs Üniversitesine 400 kişilik bir kız yurdu inşaatına devam ettiklerini dile getirdi. Üretim sektörüne bir modern zeytinyağı üretim tesisi ve bir modern yumurta tavukçuluğu üretim tesisi kurulduğunu sözlerine ekleyen Korkmaz, açılışı yapılan fidan üretim tesisinin kardeş Filistin halkına hayırlı ve uğurlu olmasını dileyerek, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 'dan alınan ilham, gayret ve şevkle, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen Filistin devletinin var olması yolunda Filistin halkı ve hükümeti ile yürütülen çalışmanın ve birlikteliğin devam edeceğini ifade etti.TİKA'nın Filistin'de üretim ve istihdama desteği devam ediyorTİKA, 2018 yılında El Halil şehrinin kuzeyinde yer alan Arroub Tarım Meslek Okuluna kazandırdığı yumurta tavukçuluğu tesisi ile de hem öğrencilerin yumurta tavukçuluğu konusunda uygulamalı olarak eğitim almalarını hem de tesisin ürettiği günlük yaklaşık 80 koli yumurta ile okula önemli bir gelir sağlamıştı.Ayrıca, Gazze'deki Abasan Belediyesi bünyesinde yüzde yüz Türk ürünü olan Zeytinyağı Sıkma Tesisini 2016 yılında hizmete açmış ve Gazze'deki en kaliteli zeytinyağı üretimini gerçekleştiren tesis ile zeytinyağı sezonunda 24 kişiye varan bir istihdam imkanı sağlamıştı.Filistin'deki üretim faaliyetlerine olan destekleri ile modern üretim teknikleri konusunda Filistin özel sektörüne de model uygulamalar kazandıran TİKA'nın Filistin'deki birçok sektörde üretim ve istihdamın artırılmasına yönelik çalışmaları devam ediyor. - ANKARA