Tika'nın Yetiştirdiği Sudanlı Sağlık Personeli Göreve Başladı

20 Kasım 2018 Salı 13:03



20 Kasım 2018 Salı 13:03

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Acil Tıp Kapasite Artırma Programı (ATKAP) kapsamında yetiştirdiği Sudanlı uzmanlar, ülkelerinde eğitim vermeye başladı.TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sudanlı 28 sağlık personeline, 30 Eylül-12 Ekim 2018 tarihleri arasında "Afet ve Acil Durum Müdahalelerine Giriş" dersleri verildi.Eğitimlerini tamamlayan Sudanlı personelin, ülkelerine döndüğü ve orada eğitim vermeye başladığı kaydedildi.Türk uzmanlar gözetimindeki eğitimlerin devam ettiği bildirildi.TİKA'nın bugüne kadar Sudanlı 159 sağlık personeline acil durum eğitimi verdiği bilgisi paylaşıldı.