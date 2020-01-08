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TİKA, Pakistan'ın en eski aşçılık okulunun mutfaklarını yeniledi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Pakistan'ın en eski aşçılık okulu Turizm ve Otelcilik Enstitüsünün mutfaklarını yenileyerek malzeme desteğinde bulundu.

08.01.2020 14:14 | Son Güncelleme: 08.01.2020 14:14TİKA, Pakistan'ın en eski aşçılık okulunun mutfaklarını yeniledi
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) 'ın en eski aşçılık okulu Turizm ve Otelcilik Enstitüsünün mutfaklarını yenileyerek malzeme desteğinde bulundu.
TİKA Koordinatörlüğünden yapılan açıklamaya göre, maddi imkansızlıklar nedeniyle yenilenemeyen ve öğrenci sayısı azalan kursun mutfakları yenilenerek öğrencilerin pratik eğitimine uygun hale getirildi.
Karaçi kentinde 1967'de kurulan enstitünün bir yıllık eğitimle diploma verdiği bilgisini paylaşan Enstitü Direktörü Niyazi Ali Malkani, kurumda Pakistan'ın en ünlü aşçılarının yetiştiğini belirtti.
TİKA'nın desteğiyle enstitünün kapasitesinin geliştirildiğini ve öğrencilere bireysel çalışma imkanı sunan çalışma alanlarının kurulduğu değerlendirmesinde bulunan Malkani, okula ilginin yeniden artmasını beklediklerini ifade etti.
Ülkenin ünlü aşçılarından ve kurumun baş eğitmeni Faizan Rahman Ahmed ise öğrencilerin yeni mutfaklarda çalışmak için heyecan duyduklarını, genç aşçıların bireysel yeteneklerini gösterme imkanına kavuştuklarını belirtti.
TİKA Karaçi Koordinatörü İbrahim Katırcı da Pakistan'da mesleki eğitime yönelik projelere önem verdiklerini vurguladı. Katırcı, projenin ikinci etabında Türk şefler tarafından enstitüdeki eğitmenlere Türk mutfağı eğitimi verileceğini kaydetti.

Pakistan, Karaçi, Güncel

Kaynak: AA

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