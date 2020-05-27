TİKA Ramazan'da Tanzanya'da ihtiyaç sahibi insanların yüzünü güldürdü

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Ramazan'da Pwani bölgesinde yer alan; Kibaha, Mkuranga, Bagamoyo ve Kisarawe şehirlerindeki yerel yönetimler ile işbirliği içerisinde 600 gıda kolisinin dağıtımını gerçekleştirerek 3 bin kişiye ulaştı.

TİKA Ramazan'da Tanzanya'da ihtiyaç sahibi insanların yüzünü güldürdü
27.05.2020 16:28 | Son Güncelleme: 27.05.2020 16:32
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Ramazan'da Pwani bölgesinde yer alan; Kibaha, Mkuranga, Bagamoyo ve Kisarawe şehirlerindeki yerel yönetimler ile işbirliği içerisinde 600 gıda kolisinin dağıtımını gerçekleştirerek 3 bin kişiye ulaştı.

TİKA tarafından Ramazan ayı boyunca Tanzanya'nın Pwani bölgesine şehirdeki yerel yönetimler işbirliği içerisinde 600 gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirildi. Gıda kolisi ihtiyaç sahibi 3 bin kişiye ulaştı.

Kisarawe şehrindeki gıda dağıtımı programına katılan Vali Jokate A. Mwegelo TİKA'ya Ramazan ayının bereket ve paylaşma anlayışını ihtiyaç sahibi insanlara sağladığı gıda yardımı ile en iyi şekilde gösterdiğini belirterek Türkiye'ye ve TİKA'ya verdiği destekten ötürü teşekkür etti. Ayrıca, TİKA'nın birçok sektörde Tanzanya'da gerçekleştirdiği projelerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek mevcut ikili iyi ilişkilerin ve işbirliğinin önümüzdeki dönemde daha da artarak devam etmesini arzuladıklarını söyledi.

Bagamoyo şehrinde yapılan gıda dağıtımı programına katılan bölge Milletvekilli Shukuru Kawambwa ise Bagamoyo'da yaşayan başta yaşlı ve dul kadınları bu maneviyatı yüksek zamanlarda unutmayıp yardım elini uzatan TİKA'ya teşekkürlerini iletti.

Mkuranga İl Valisi Filberto H. Sanga da gıda paketlerinin dağıtımı esnasında ülkemizin yardım ulaştırma noktasındaki özverisini, cömertliğini ve yardımseverliğini bir kez daha gösterdiğini belirterek minnetlerini ifade etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Tanzanya, Güncel, Haber

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