Haberler » Güncel » TİKA Romanya'da engelli çocukların yanında - Haber

TİKA Romanya'da engelli çocukların yanında

Romanya'nın Köstence kentinde, 6 bin bakıma muhtaç, engelli ve kimsesiz çocuğun ağız ve diş sağlığı taraması ve tedavisinin yapılacağı klinik hizmete girdi.

06.12.2019 11:10 | Son Güncelleme: 06.12.2019 11:10TİKA Romanya'da engelli çocukların yanında
Romanya'nın Köstence kentinde, 6 bin bakıma muhtaç, engelli ve kimsesiz çocuğun ağız ve diş sağlığı taraması ve tedavisinin yapılacağı klinik hizmete girdi.
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Köstence Sosyal Yardımlar ve Çocuk Esirgeme Genel Müdürlüğü iş birliğinde, kimsesiz, engelli, bakıma ve korumaya muhtaç çocuk ve gençlerin tedavi göreceği ağız ve diş sağlığı kliniği hizmete açıldı.
Traian Kimsesizler Yurdu içerisinde, yurtlarda kalmakta olan bakıma muhtaç engelli çocuklar dahil kimsesiz veya ailesi dar gelirli çocukların ücretsiz olarak faydalanabileceği ağız ve diş sağlığı kliniğinin kurulum ve teçhizatı TİKA tarafından yapıldı.
Tadilat ve medikal donanımı tamamlanan klinik, 2 diş hekimiyle hizmet vermeye hazır hale getirildi.
Kliniğin açılış töreninde, Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Füsun Aramaz, Köstence Vali Yardımcısı Ali Şenol, Köstence Sosyal Yardımlar ve Çocuk Esirgeme Genel Müdürü Petre Dinica, TİKA Bükreş Koordinatörü Yasemin Melez Biçer hazır bulundu.
Törenin ardından yurtta kalan 53 çocuk ve yetişkine hediye dağıtıldı.
Halihazırda 53 engelli ve kimsesiz çocuğun bulunduğu Traian Kimsesizler Yurdunda kurulan klinik ile yurtta barınan çocukların yanı sıra sisteme kayıtlı engelli, kimsesiz veya muhtaç kişilere ücretsiz olarak ağız ve diş sağlığı hizmeti verilecek.
Proje aracılığıyla, bölgedeki dar gelirliler ve kimsesiz çocukların neredeyse hiç ulaşamadığı ağız ve diş sağlığı hizmetlerine erişimi sağlanacak.

Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:08 CEREN'İN KATİLİNİN 14 YIL ÖNCE BIÇAKLADIĞI DİNÇER'İN BABASI: 'BABA BU BENİ BIÇAKLAYAN ADAM DEĞİL... - Haber
13:08 Veterinerin bulduğu 7,5 yıllık fosiller için kazı yapılacak - Haber
13:07 Ayşenur'un intiharıyla ilgili 14 yıl hapse çarptırılan kuzenine ikinci tahliye - Haber
13:06 İçişleri Bakanlığı: Ağrı'da 4 terörist etkisiz hale getirildi (2) - Haber
13:03 Selçuk Üniversitesi Şeb-i Arus Etkinliklerine hazır - Haber
12:37 Ermeni TV kanalından skandal ifadeler: Türk şehirlerini Ermenistan toğrağı olarak gösterdiler - Haber
12:10 İranlı mimar, Atatürk sevgisini resimlerine yansıtıyor - Haber
11:55 Kız öğrencilerinin pantolon boyunu ölçtüğü iddia edilen okul müdürü açığa alındı - Haber
11:26 Teröristlerin araziye tuzakladığı mayın infilak etti: 4 asker yaralı - Haber
11:25 Kamuoyu araştırması: Suriyeli mülteciler Türkiye'de mutlu, memleketine dönmek istemiyor - Haber
6.12.2019 13:09:53