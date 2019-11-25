Haberler » Güncel » TİKA Somali'de sel mağdurlarına yardım elini uzattı - Haber

TİKA Somali'de sel mağdurlarına yardım elini uzattı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Somali'nin Beledweyne bölgesinde selden etkilenen binlerce kişiye insani yardımda bulundu.

25.11.2019 11:12 | Son Güncelleme: 25.11.2019 11:17TİKA Somali'de sel mağdurlarına yardım elini uzattı
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), 'nin Beledweyne bölgesinde selden etkilenen binlerce kişiye insani yardımda bulundu.

Somali'de muson yağmurlarının bu yıl beklenenin çok üzerinde gerçekleşmesi nedeniyle, Somali'nin pek çok bölgesinde su taşkını ve sel felaketi yaşandı. Ekim'de başlayan aşırı yağış nedeniyle Somali'de bulunan Şabella ve Juba nehirlerinde su taşkınları oluştu, nehir kenarında veya yakın bölgelerde yaşayan insanların evleri, iş yerleri ve tarım arazileri su altında kaldı, bazı bölgelerde sele kapılan insanlar hayatını kaybetti. Birleşmiş Milletler'in açıkladığı verilere göre 370 bin kişi yerlerinden oldu.

Somali Afet ve İnsani Yardım Bakanlığı ve T.C. Mogadişu Büyükelçiliği koordinasyonunda, TİKA başta olmak üzere AFAD, Kızılay ve Türk Diyanet Vakfı, bölgede ihtiyaç sahibi 35 bin kişiye insani yardımda bulunuldu.

Sel felaketinden en çok etkilenen Şabella Nehri kıyısındaki Beledweyn şehrindeki TİKA olarak 2 bin aileye sineklik ve banyo sabunu, el sabunu, şampuan, çamaşır deterjanı, çamaşır suyu, çamaşır sabunundan oluşan temizlik seti temin edildi.

TİKA ile birlikte AFAD, Kızılay ve Türk Diyanet Vakfı'nın felaket bölgesinde yaptığı yaklaşık 250 ton insani yardımlar, bölge halkında büyük sevinçle karşılandı.

Yardım organizasyonlarında birlikte çalışılan, Somali Afet ve İnsani Yardım Bakanı Hamza Said Hamza ve Beledweyn Valisi/Belediye Başkanı Safia Abdi Abdullah Türkiye'ye teşekkür etti. - ANKARA

Somali, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:22 Beyşehir'de "Isıtan Eller ve Şifa Oyuncakları" projesi
13:22 MEB'in eski hükümlülere yönelik öykü yarışmasının kazananları belli oldu
13:22 TÜSİAD'dan Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü açıklaması
13:17 Büyükşehir'den oyuncak atölyesi sergisi
13:17 Gürpınarlı öğrenciler hem gezdi hem eğlendi
12:55 Diyanet, faize bulaşmak istemeyen din görevlileri için çözüm buldu
12:33 Silah tutukluk yapınca, çaresiz kadın hayatta kaldı
12:20 CHP'li Özkoç'tan Muharrem İnce'ye sert sözler: Namertsin
12:16 HDP'de iki dönem milletvekilliği yapan Mehmet Ali Aslan, "HDP ilkelerinden sapmıştır" diyerek istifa etti
12:12 İstanbul'da dehşet! Eli sopalı saldırganlar, içi yolcu dolu minibüsün önünü kesti
11:13 Son dakika: Muharrem İnce'den CHP yönetimine çağrı: Bana iftira atanı bulup cezalandırmalıdır
11:03 Chivas file bekçisi Jose Rodriguez'den kaleden kaleye gol
10:21 Cem Yılmaz'dan "Abi espri yap da gülelim" diyen hayranına beklenmedik tepki!
09:31 Arkadaşının yerine ehliyet sınavına girdi, gözaltına alındı
20:26 Üniversite öğrencisi atkıyla kendisini kalorifer borusuna astı
25.11.2019 13:23:18