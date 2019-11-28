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TİKA Sudan'da milli ekipmanlarla 3D modelleme eğitimi verdi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle Kuzey Afrika ülkesi Sudan'ın önde gelen teknik kurumlarında 3D modelleme eğitimleri verildi.

28.11.2019 10:54 | Son Güncelleme: 28.11.2019 10:54TİKA Sudan'da milli ekipmanlarla 3D modelleme eğitimi verdi
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle Kuzey Afrika ülkesi 'ın önde gelen teknik kurumlarında 3D modelleme eğitimleri verildi.
TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Hartum'daki Sudan Türk Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezindeki eğitime 26 kişi katıldı.
Katılımcılara 3 hafta boyunca 3D modelleme ve yazıcı eğitimi, 1 hafta boyunca da modellemenin CNC tezgahlarına aktarımı için Bilgisayar Destekli Üretim (CAM) eğitimi verildi.
Eğitimlere, Sudan Üniversitesi ile Karary Askeri Üniversitesinden akademisyen, mühendis ve mimarlardan oluşan heyet de katıldı.
Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, eğitim sonrası düzenlenen sertifika töreninde, iki ülke arasındaki köklü geçmişe dikkati çekerek, Türkiye'nin yeni dönemde Sudan'ın yanında olmayı sürdüreceğini vurguladı.
Eğitim için Türkiye'den getirilen iki yerli ve milli 3D yazıcı ile sarf malzemeleri hibe edildi.
3D yazıcılar, prototip yapımında ve kalıp maliyeti yüksek parçaların üretiminde kullanılabilecek.

Sudan, Güncel

Kaynak: AA

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